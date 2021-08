Entradera, golpes y tiros contra un matrimonio

Al menos dos ladrones protagonizaron en las últimas horas una brutal entradera en Ringuelet, donde golpearon a un hombre y escaparon realizando una gran cantidad de disparos, señalaron ayer voceros policiales.

El hecho se materializó alrededor de las 22 en una vivienda emplazada en 516 entre 19 y 20, donde se encontraba un matrimonio. Con tres golpes a la puerta, los hampones ganaron el interior y encerraron en el baño al dueño del lugar, tras pegarle con una pistola en la cabeza, y en una habitación a su mujer.

Con la situación dominada, recorrieron cada rincón del lugar hasta apoderarse del dinero en efectivo que allí había. Sin embargo, no conformes, también se apoderaron de diferentes electrodomésticos y objetos de valor. Con todo eso, abandonaron la escena.

El hombre, dentro del baño del primer piso, llegó a romper una ventana y entonces los malvivientes dispararon hacia allí. “Tiraron como diez veces”, contó un testigo, aunque por fortuna ninguno de los proyectiles dio en el blanco.

“La Policía tardó 40 minutos en llegar”, se quejó el propietario de la residencia asaltada, y esgrimió que “así no se puede seguir”. Un vecino, a su vez, también criticó el accionar de la Fuerza de seguridad al indicar: “La Policía tarda en llegar después de que se llame al 911 porque no quieren encontrar a los delincuentes. Y lo sé porque me pasó”.

Pese a la gravedad del suceso y a la brutalidad empleada por los malhechores, estos se mantienen prófugos.