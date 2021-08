Lo secuestraron, lo golpearon y le robaron todo

Un vecino de City Bell sufrió en las últimas horas un verdadero calvario cuando fue asaltado y secuestrado por tres delincuentes, quienes lo golpearon, lo subieron a la fuerza a un auto y lo despojaron de todos sus bienes, informaron ayer fuentes oficiales.

Por lo que Trama Urbana pudo averiguar, el brutal y gravísimo incidente de inseguridad, nuevamente en la localidad de la zona norte platense, tuvo lugar a las 19 horas del sábado, cuando la víctima se encontraba caminando por la zona de 21D y 443. Entonces apareció un coche marca Renault, con tres personas en su interior. Al menos dos de ellas se apearon y sorprendieron al muchacho. Bajo insultos y amenazas, le exigieron todo lo que llevaba consigo pero, de repente, resolvieron cambiar la mecánica del robo al voleo.

Quizás por miedo a que el accionar sea divisado por los vecinos del área, y que estos se comuniquen luego con el servicio de emergencias 911 alertando a la Policía, resolvieron meter adentro del vehículo al damnificado y acelerar la marcha, perdiéndose prontamente de vista.

Momentos de terror

Ya en el habitáculo del rodado, el temor del hombre fue en franco ascenso y los hampones, lejos de tranquilizarlo, siguieron propinándole todo tipo de golpes, además de amedrentarlo. Indefenso y sin muchas opciones, la víctima terminó por darles todo lo que llevaba consigo, como dinero en efectivo cuya cifra no trascendió, su celular y otros elementos que los cacos consideraron de interés.

Consumado el atraco, quien conducía el auto frenó la unidad en 445 y 24, sus cómplices abrieron la puerta y le permitieron la huida al perjudicado. Este, pese al mal momento vivido y a los golpes recibidos, se recupera en su casa, manteniéndose fuera de peligro.

Lo único que pudo aportar para que los agentes de la Fuerza puedan dar con los implicados es que los mismos circulaban en un Renault de color negro y con los vidrios polarizados. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición nada se sabía de ellos, por lo que permanecían en la clandestinidad.

Vecinos enojados

Los frentistas de City Bell se mostraron verdaderamente preocupados por el suceso, ya que no se trató de algo aislado: fue uno más de una serie de asaltos continuos en el tiempo. “Esto ya es tierra de nadie, pero no de ahora, sino desde hace ya un tiempo”, dijo uno, y otro expuso: “Cambiaron al comisario de la (seccional) Décima, pero las entraderas y todo tipo de ilícito siguen firmes. No podemos seguir así y exigimos justicia. Esto de llevarse a un chico secuestrado ya supera todos los límites”.