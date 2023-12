Hacía wheelie, se cayó de la moto y lo aplastó un micro

En la tarde de ayer un motociclista murió después de un grave accidente de tránsito que tuvo lugar en la localidad de Melchor Romero, cuando por razones que todavía se investigan lo atropelló un colectivo de la línea Oeste y murió en el acto.

Según indicaron fuentes a Trama Urbana, el trágico episodio tuvo lugar en la zona de 520 y 158, en donde varios frentistas vieron pasar una Honda Wave a toda velocidad. Siempre bajo el relato de los testigos, el conductor hacía maniobras peligrosas, pero no se esperaban lo que pasaría.

En determinado momento perdió el control de la motocicleta y cayó sobre el asfalto, justo en el momento en el que pasaba un micro, el cual le pasó por encima. “Le aplastó la cabeza”, dijo un testigo visiblemente conmocionado por el caso.

Inmediatamente, se cortó el tránsito en el lugar y se llamó una ambulancia del SAME, cuyos médicos no pudieron hacer más que constatar el fallecimiento de la víctima, quien al cierre de esta edición todavía no había podido ser identificado.

“Está tratándose de establecer si tuvo intervención en el siniestro camioneta Chevrolet C 10”, detalló un vocero a Trama Urbana. Esto se debe a que los vecinos afirmaron que podría haber tenido algún tipo de influencia en el impacto.

De todas formas, todavía se deben llevar adelante los peritajes de rigor para saber fehacientemente qué fue lo que sucedió. Por el momento, el hecho quedó a cargo de la comisaría Decimocuarta, con jurisdicción en la zona, y la Unidad Funcional de Instrucción en turno, que lo caratuló como “homicidio culposo”.

Otro dato a mencionar es que, con este caso, ya son 69 las víctimas fatales por siniestros viales en la región (sumando las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada) en todo lo que va del 2023, superando ampliamente la cifra del año pasado, que llegó a 62.

Por su parte, en 2021 murieron 56 personas, mientras que en 2020 el número fue menor, 38 casos. Aunque fue el año de la pandemia y la circulación de coches se vio claramente mermada por la estricta cuarentena.