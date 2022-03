Incidentes en Villa Elvira por escrache a presunto abusador

Momentos de extrema tensión se vivieron durante la tarde de ayer en la localidad de Villa Elvira, donde un grupo de vecinos se reunió en la casa de un sujeto a quien acusan de varios delitos de abuso sexual.

Fue en la zona de 70 y 121 y lo que comenzó como un reclamo terminó con gritos y fuego, ya que la familia de una de las víctimas estalló de indignación. “Él fue condenado en 2018 por un abuso y hace ocho meses salió. Mi hija tiene que verlo acá en el barrio”, dijo el padre de la damnificada.

La víctima, por su parte, aseguró que todo ocurrió cuando tenía 7 años y que el individuo lo atacó en una oportunidad en la que estaba en el baño tras haber ido a una pileta: “Esta persona entró al baño, me sentó en sus piernas, me sacó la ropa y me apoyó su miembro”, afirmó.

La familia de la chica asegura que el sujeto ya estuvo condenado pero por otro hecho, no por el que estuvo detenido. Cabe mencionar que, según indicaron fuentes policiales: “Estuvo preso y cumplió condena. Los familiares de las víctimas van a increparlo porque no lo quieren en el barrio”.