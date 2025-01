Indignación en Barrio Norte por delincuentes que roban con total impunidad

En Barrio Norte los vecinos no pueden dormir tranquilos debido a una serie de robos que padecen a diario por parte de una banda de delincuentes, que hasta el momento siguen sin poder ser detenidos o identificados.

El último hecho se dio durante esta semana, cuando quedaron filmados abriendo autos durante altas horas de la madrugada en la zona de 13 y 34. Según detallaron vecinos que se comunicaron con Trama Urbana, estos incidentes son moneda corriente y nadie los detiene.

Los hampones vienen actuando desde hace semanas por todo el vecindario, generando mucha preocupación entre los residentes de Barrio Norte y provocando que estos continúen exigiendo a las autoridades por mayor presencia policial en estas calles.

En esta última filmación se los puede ver merodeando por la mencionada interacción, donde se acercan a varios de los vehículos que están estacionados y comienzan a forzar las puertas o ventanas, apoderándose de cuanto elemento de valor que había en el interior. Todo esto sucedió pasadas las 3 AM, por lo que las calles estaban prácticamente vacías.

Cabe recordar que no muy lejos de allí, más precisamente en el barrio La Loma, los frentistas no andan con demasiadas vueltas y colgaron un cartel advirtiendo a los ladrones que están armados y que no dudarán en defenderse durante un asalto.

Dicho cartel pudo verse en las inmediaciones de 27 y 39, donde había una placa blanca con letras negras que decía: “Zona liberada, vecinos armados”. Asimismo, algunos de los residentes del lugar detallaron a la prensa que “son ellos o nosotros”.

En ese lugar, hace apenas una semana sucedió el hecho que derivó en la colación del cartel, cuando unos maleantes arrancaron una ventana de la pared de la casa de una mujer y, una vez dentro del domicilio, se llevaron de todo lo que encontraron a su paso.

Por otro lado, en el centro, delincuentes desvalijaron una peluquería. Ocurrió cuando dos ladrones entraron al local ubicado a pocas cuadras del centro platense y en escasos minutos se llevaron todo lo que encontraron a su paso.

Todo sucedió en un local de diagonal 79 entre 2 y 58, donde los hampones aprovecharon que el negocio estaba cerrado y procuraron no levantar sospechas con movimientos sigilosos, hasta incluso utilizaron una linterna para iluminar su camino y no encender las luces del lugar.

Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de vigilancia, donde se observa con claridad el accionar de los ladrones, quienes agarraron todo lo que pudieron, incluido artículos de trabajo, y con el botín en su poder se dieron a la fuga con rumbo desconocido.