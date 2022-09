Inseguridad brutal: destrozan una casa en salvaje entradera

Un matrimonio y sus amigas, que estaban de visita, fueron víctimas de una cruel entradera por parte de una banda de al menos cinco delincuentes, que les hicieron vivir una verdadera pesadilla. Esta se prolongó por tres largas horas y por momento no hay detenidos.

El violento asalto tuvo lugar durante horas de la noche en la zona de diagonal 75 y calle 16, entre la Plaza Yrigoyen y el Parque Saavedra. Eran las 20:00 cuando la pareja recibió a tres amigas. El hombre se fue al piso de arriba a su habitación, mientras que la mujer se quedó en la planta baja con las invitadas.

Sin embargo, lo que parecía ser una cena tranquila terminó volviéndose en un horror, cuando un grupo de desconocidos irrumpió en el lugar.

Si bien todavía es materia de investigación, se cree que los ladrones habrían ingresado al terreno por la parte de atrás y fue así que tomaron por sorpresa al marido mientras estaba descansando.

Luego se dirigieron a la parte inferior de la casa y redujeron a la mujer y a las tres invitadas, amordazando a todos y dejándolos atados de pies y manos.

Amenazándolos con armas de fuego, les exigieron a los dueños de la vivienda que les dijeran dónde tenían sus ahorros, pero estos les aseguraron no tener efectivo en la propiedad.

No obstante, no les creyeron y comenzaron a revisar cada rincón del inmueble, destrozando muebles, ventanas y cuanto objeto de valor se cruzaran, con el fin de comprobar que no había nada de dinero oculto. Tras varias horas de desesperación, finalmente los maleantes desistieron de sus accionar y se retiraron.

Antes de darse a la fuga se apoderaron de las billeteras y celulares de sus víctimas, tras lo cual escaparon con rumbo desconocido. Si bien los damnificados no sufrieron lesiones que pusieran en riesgo sus vidas, el mal momento vivido será sin dudas irreparable. Al cierre de esta edición las autoridades seguían sin poder dar con los autores del hecho.