Inseguridad imparable en Berisso: ataques callejeros y robos violentos

La inseguridad golpea fuerte a la región y no solo afecta a La Plata, sino también a las ciudades de los alrededores. Precisamente, en las últimas horas, en Berisso, se dieron varios casos de robos violentos, ambos captados por las cámaras de seguridad del lugar.

El primero de los incidentes tuvo lugar en la zona de 12 y 165, donde los dispositivos de vigilancia captaron el momento en el que un bicichorro atacó a una joven que caminaba por la vía pública y le quitó sus pertenencias en tan solo unos escasos segundos.

Tal como quedó registrado, eran cerca de las 18:30 cuando la damnificada transitaba por la calle con su celular en mano y se detuvo un momento para poder escribir bien y responder un mensaje.

No obstante, esta situación fue observada por un maleante que iba en bicicleta y que no dudo en aprovecharla para atacar a la indefensa mujer. En la grabación se puede ver al caco cruzarse en su camino y se le abalanza, sin siquiera darle tiempo a reaccionar.

De forma violenta, le arrebata su celular y la tira el piso de un fuerte empujón, tras lo cual escapa en su bici a toda velocidad, perdiéndose por las calles del vecindario. Si bien la chica no sufrió lesiones de ningún tipo, el hecho dejó una gran indignación en los vecinos.

No obstante, este no fue el único caso, ya que esa misma jornada ocurrió otro episodio de inseguridad también en Berisso, no solo de muy similares características, sino que también tuvo como víctima a una mujer.

Según los frentistas, “ya no se puede seguir así, hasta están identificados los ladrones”, asegurando que ya se han realizado varias denuncias, pero que no encuentran respuestas por parte de las autoridades.

El episodio más reciente tuvo lugar en la zona de 31 y 166, prácticamente frente a las manzanas 8 y 9, incidente que quedó filmado por una cámara de seguridad. En la grabación, se ve al hampón tomar por detrás a la mujer, a quien termina asfixiando y hacerla perder el conocimiento por unos segundos.

Ya en el suelo, le quita sus pertenencias y escapa corriendo. “Tengan cuidado en Barrio Obrero con estás ratas”, remarcó uno de los vecino. De más está decir que no hay detenidos.