Insólito robo de food truck: “Es una herramienta de trabajo y la venimos peleando bastante”

Tanto Los Hornos como la ciudad de La Plata en general sigue conmocionado por el burdo robo que sufrió un vecino del mencionado barrio. La noticia, que fue primicia de este multimedio, obtuvo repercusión a nivel nacional. Estamos hablando de la sustracción de un food truck de la puerta de la casa de la víctima, identificada como Esteban López.

Tal como anunció Trama Urbana en su edición anterior, el comerciante dejó la noche del domingo el enorme camión de comidas, de 6.40 metros, frente a una clínica y a metros de su inmueble, en 66 y 139, a unas diez cuadras de la comisaría Tercera. Se fue a cenar a 44 y 179 y, al regresar, notó que se lo habían quitado. De inmediato, radicó la denuncia pero, no conforme, ofreció una recompensa de $800.000 para encontrarlo.

En las últimas horas se conocieron nuevos detalles del insólito incidente, que sigue manchando a los policías platenses. El damnificado está convencido de que el food truck sigue en la región, oculto en un “galpón o depósito”. Él mismo revisó las entradas y salidas de la ciudad como Abasto, Olmos, Etcheverry y las rutas 2 y 36, y no notó nada extraño. En tanto, ya con la exposición judicial, charló con los encargados de las seccionales de esas zonas, pero en todas recibió la misma respuesta: la denuncia está hecha pero el vehículo por allí no pasó.

“Tuvieron que habérselo llevado con algún vehículo grande y manejarlo con cuidado porque es pesado”, dijo. Luego, describió: “Tiene una cámara de frío, una heladera, dos pancheras, dos freidoras, una plancha doble, un horno, un baño y una pieza”.

Muchos mensajes, en vano

“Es una herramienta de trabajo, y no la uso yo solo, sino que hay gente que trabaja ahí. Yo también tengo un almacén de 24 horas y la venimos peleando bastante, más con la pandemia, donde había que cerrar y manejar horarios”, contó López, muy dolido.

Aclaró que el food truck es muy particular: “Tiene muchas calcomanías puestas hace más de un año, y son difíciles de sacar, además de que lleva tiempo. Te das cuenta si lo hacen y yo lo reconocería de todos modos, por más que lo pinten, porque lo diseñé yo a mi manera, tiene piezas que no tienen todos”. Teorizó que lo robaron “para desmantelarlo porque es difícil llevarlo y sacarlo de la ciudad”. En cuanto a la recompensa contó que ofrece lo mismo que puso él al comprarlo.

“Recibo mensajes cada cinco minutos de todos lados, me tiraron direcciones y fui, pero no está. Dicen que lo vieron por (la avenida) 44 para el lado de Romero, me lo recorrí todo, tengo gente que tiene negocios allá y nada. Si me entero quién lo tiene es para cag..., si salgo a la calle es peor”, dijo el damnificado.

Sin cuestionar directamente a la Policía, el hombre de 52 años supuso: “Lo buscan, como yo, ya que es mi herramienta de trabajo. Hay inseguridad en Los Hornos, pero también es el barrio más grande de La Plata y tiene una sola comisaría; se tienen que partir en mil pedazos”. Por último, aseguró: “Le doy laburo a quienes lo necesitan, lo trabajamos 18 horas, todos los días. No me importan las cosas de adentro, pero al menos quiero recuperar el food truck”.