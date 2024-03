Insólito: se robó televisores del hospital San Martín

A la hora de cometer ilícitos, los delincuentes no solamente que no encuentran ningún tipo de límites, sino que, además, parecieran no tener escrúpulos ni vergüenza. Eso quedó demostrado en un insólito episodio ocurrido en un centro de salud de nuestra ciudad, donde un sujeto se llevó dos televisores de una de las salas y escapó con total normalidad.

De acuerdo a la información que trascendió sobre el hecho, todo sucedió durante la madrugada de ayer en el hospital San Martín, ubicado sobre la avenida 1 y 70. Aprovechando que en ese horario la circulación de pacientes y médicos era baja, un sujeto se las ingenió para ingresar al sector de Nefrología, donde logró apoderarse de varios elementos de valor para luego deambular por el edificio.

Parte de la secuencia quedó registrada por una de las cámaras de vigilancia instaladas en los pasillos del Policlínico y en las imágenes se puede observar con claridad al malviviente huyendo con los objetos en su poder. Lo que todavía no se pudo corroborar la identidad del hampón, por lo que las autoridades policiales trabajan para tratar de localizar al sospechoso, con el objetivo de poder atraparlo.

Lo cierto es que, según se supo, el individuo se habría colado por la parte del techo de Nefrología, por lo que en principio se descarta la posibilidad de que estuviera circunstancialmente allí por algún problema de salud. Por el contrario, el implicado forzó uno de los accesos y a partir de ese instante, se dedicó a sustraer cualquier cosa que fuera de su interés.

Buscan al sospechoso

Los voceros abocados al caso señalaron que el delincuente se alzó con dos televisores que estaban en la sala de diálisis y dos computadores de una de las secretarías. En este mismo sentido, trascendió que el sujeto se dedicó a pasear por los pasillos del hospital durante alrededor de cuatro horas, seguramente para buscar más objetos de valor para robarse.

Lo curioso es que, en la filmación se lo puede apreciar con claridad cómo se escapaba con uno de los elementos entre sus manos mientras camina por los pasadizos del Policlínico con total normalidad.

En tanto que, según señalaron desde el centro de salud, desde hace un tiempo vienen sufriendo distintos ataques en los que ladrones arrancan las partes exteriores de los aires acondicionados de varias salas que dan hacia el afuera.