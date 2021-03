Intrusos entraron a la fuerza en una fiscalía platense especializada en narcotráfico

Un misterioso suceso que se maneja bajo la más estricta de las cautelas. Sujetos desconocidos ingresaron durante la madrugada de ayer a una fiscalía platense especializada en estupefacientes y ubicada en pleno centro, donde revisaron todo a su paso y terminaron escapando sin ser descubiertos ni tampoco identificados, informaron fuentes oficiales.



Por lo que Trama Urbana pudo averiguar, los intrusos ganaron el interior de la Unidad Funcional de Instrucción número 18, emplazada en el subsuelo del edificio de avenida 7 entre 56 y 57, y en donde se tramitan causas relacionadas al narcotráfico.



De alguna extraña manera lograron ingresar, burlando la seguridad, y llegar hasta el despacho, sin llamar aparentemente la atención de nadie. Una vez dentro, se dedicaron a revisar cada rincón de las oficinas, buscando algo. Si lo encontraron y se lo llevaron, los voceros consultados no lo dijeron. Prefirieron mantener un férreo silencio.



Una calificada voz relató ante diario Hoy que “disturbios no hubo. Esta mañana (por la de ayer) el primer empleado que llegó a trabajar en la fiscalía 18 vio que la puerta estaba forzada y abierta. Entró y había cosas revueltas”. Además, admitió que “no hay cámaras de seguridad en el edificio para ver quién pudo haber ingresado”.



Incertidumbre



Por lo bajo, los jefes policiales teorizaron que “quien haya entrado pudo haberlo hecho para robar droga o dinero secuestrado, aunque todo está en materia de investigación”.



En tanto, otro comentó que “se supone que hay un servicio de guardia las 24 horas, pero aún así forzaron una puerta y justo de la fiscalía de estupefacientes. Es cuanto menos sospechoso”.



Peritos de la Policía Científica de la división Rastros fueron convocados para analizar la escena y tratar de recolectar huellas dactilares de los responsables, aunque se sospecha que si planificaron el hecho, como se cree, lo hicieron con las manos enguantadas. “En materia pericial todavía no hay nada. Es todo muy reciente y habrá que esperar”, culminó un portavoz, no sin antes decir que el incidente lo está trabajando la DDI La Plata.