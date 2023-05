Investigan la muerte de una jubilada en Los Hornos

La Policía investiga la muerte de una jubilada de la localidad de Los Hornos, luego de que su propio hijo la encontrara sin vida en la habitación de su casa, ubicada en la zona de 68 y 135.

Según fuentes, un llamado al 911 avisó de una persona fallecida, por lo que una vez allí los uniformados se entrevistaron con el hijo de la víctima, quien dijo que en circunstancias que se encontraba en su hogar, escuchó un golpe en la habitación de su madre.

De inmediato fue hasta el cuarto, donde vio a su progenitora tirada en el suelo. Si bien intentó reanimarla, no pudo hacerlo y pidió. No obstante, los médicos del SAME la revisaron y constataron que efectivamente ya había fallecido.

“A siempre vista no se observan signos de violencia o desorden en el domicilio”, aseguró un pesquisa.