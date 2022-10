“La ciudad de La Plata está liberada”

Sujetos desconocidos perpetraron una serie de robos en la vía pública este domingo en las calles de nuestra ciudad, y hasta el cierre de esta edición nada se sabía de ellos y permanecían en la clandestinidad.

La propia víctima de uno de los sucesos le contó a Trama Urbana que dejó el auto estacionado en la zona de las calles 56 entre 13 y 14 y cuando regresó, poco después, descubrió que ladrones se lo habían abierto para apoderarse de todo lo que había en el interior.

“Me abrieron el auto y se llevaron la cartera completa, mis cosas de trabajo, una mochila. Me quedé sin nada. Se llevaron la billetera completa con la plata que había, los documento y tarjetas”.

Desesperada, contó que todo ocurrió “en un segundo” y aseveró que “no fue solo a mí, sino a un montón de coches de la cuadra”.

Quejas de los frentistas

Pese a que el caso se materializó en la zona céntrica platense, donde hay decenas de cámaras de seguridad, hasta el momento las autoridades policiales no pudieron localizar a los implicados, de quienes nada se sabe.

Para ello, revisarán las cámaras, tanto públicas como privadas, para ver si en alguna quedó registrado el accionar delictivo. Mientras tanto, tomó intervención la comisaría Quinta, con jurisdicción en la zona, y la fiscalía penal en turno.

Los vecinos del área detallaron que “ya son varios los robos que se produjeron en el último tiempo, pero la Policía no ama cartas en el asunto. Al principio creíamos que eran casos aislados, pero ahora no tenemos duda de que la zona está liberada. No la zona, nuestro barrio, sino toda la ciudad de La Plata”.

Otro señaló que “en muchos casos los delincuentes son menores y los agarran, pero los liberan horas después y vuelven a robar. Así no se puede seguir pero nadie nos escucha. Ya llegamos al límite de no poder dejar siquiera los autos estacionados en la calle, porque si no te destrozan un vidrio, te lo abren con inhibidores o hasta te sacan las ruedas”.