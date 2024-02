La ciudad del robo y la impunidad: nuevos ataques en Gonnet y en el centro platense

Mientras los agentes policiales platenses hacen la vista gorda y “liberan las calles para la delincuencia”, como denuncian a diario los vecinos de todos los barrios de la ciudad, los atracos se multiplican sin que nadie haga algo al respecto. En las últimas horas, se registraron nuevos episodios de inseguridad, que hasta el cierre de esta edición permanecían impunes, ya que no se logró detención alguna.

Por un lado, dos ladrones sorprendieron la tarde del lunes a una mujer que circulaba a bordo de su moto Honda Wave por la zona de las calles 15 y 490 de Gonnet. A punta de pistola y bajo amenazas de muerte, la obligaron a descender del rodado y se lo apoderaron en cuestión de segundos, después se dieron a la fuga con rumbo desconocido. De acuerdo a los voceros, los implicados también andaban en un ciclomotor, y pese a que todo ocurrió a plena luz del día (eran alrededor de las 16:30), los numerarios de la fuerza no detectaron la maniobra y ahora intentan buscar cámaras de seguridad que hayan podido registrar el lamentable incidente.

Consumado el ilícito, la damnificada entró en un estado de shock, aunque, afortunadamente, se encuentra fuera de peligro y en buen estado de salud, ya que no fue agredida de manera física.

Otro suceso impune

En tanto, un grupo de maleantes, todos menores, se las ingenió para ingresar al garaje de un edificio del centro platense durante la madrugada del domingo. Una cámara registró parte del momento y se ve a los delincuentes arribar al lugar cerca de la 1:30.

Sin que nadie lo detectara, abrieron a la fuerza el portón y se encaminaron a una costosa moto, valuada en miles de dólares. Para el damnificado, pudo haber habido un entregador, ya que el vehículo estaba “en una cochera que no se ve desde la calle. Si no sabés dónde está, no podés ir directamente a la moto”, razonó.

A los cacos les costó llevársela e intentaron arrancarla durante unos diez minutos, sin éxito. Finalmente, salieron del inmueble junto al rodado, empujándolo hacia la esquina. El mismo propietario del rodado afirmó que los involucrados, que en total eran cinco, “intentaron forzar la cochera del edificio de al lado y después probaron con esta, que lograron abrir”.