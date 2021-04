La niña que ingresó sin vida al UPA de Los Hornos murió por un “síndrome asfíctico”

Continúa la conmoción y la investigación por la muerte de una chiquita de cinco años, que ingresó a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Los Hornos durante la noche del sábado sin vida en confusas circunstancias. La Justicia platense analiza lo sucedido. En las últimas horas, se llevó a cabo la correspondiente operación de autopsia, con el fin de determinar la mecánica y la data del deceso, que podría haber sido criminal y en el marco de un abuso sexual.

Fuentes policiales indicaron que la niña fue trasladada hasta el mencionado centro médico desde su casa del barrio de San Carlos por su madre, de 20 años, y la pareja de esta, de 23. Lo primero que dijeron ante los médicos que los recibieron fue que se había comenzado a sentir mal, y para cuando los facultativos la vieron ya nada podía hacerse: había muerto.

De inmediato, y por protocolo, se le dio intervención a los agentes de la fuerza de la jurisdicción, con el fin de que analicen lo sucedido. En un primer momento, se dijo que la menor pudo haber sido violada, ya que “se levantaron del cuerpo fluidos que podrían corresponder a semen”, de acuerdo a un vocero.

Además, según las fuentes “tenía signos compatibles de un ataque sexual”. Sin embargo, el médico legista de la Policía se alejó de esa hipótesis tras revisar el cadáver, ya que “a simple vista no detectó nada de eso. No vio marca alguna de abuso”.

Versiones encontradas

Portavoces oficiales le indicaron a Trama Urbana que tras la autopsia practicada el domingo se determinó que la nena falleció producto de un “síndrome asfíctico, que no quiere decir que se la haya asesinado. La verdadera causal va a surgir de las pericias complementarias. Recién ahí se despejarán las dudas”. En tanto, no se hallaron tampoco golpes o lesiones en el cuerpo y “el abuso no está acreditado, ya que no se pudo aseverar que las marcas que tenía tanto vía vaginal como anal sean compatibles con un ataque”.

Sin embargo, una calificada fuente policial indicó que se trató de un crimen: “Fue abusada y asfixiada, probablemente con una almohada o un elemento similar”, reveló, sin tener en cuenta que la madre de la víctima contó que la misma “tenía un soplo”. En tanto, otros familiares de la criatura puntualizaron que se trató de un “paro respiratorio”.

Lo cierto es que tomó la investigación el Gabinete de Homicidios de la Delegación Departamental de Investigaciones La Plata, y ahora resta esperar por los resultados de los estudios complementarios para revelar a ciencia exacta qué pasó. Los mismos podrían estar dentro de 10 días o dos semanas.

Por el momento, la causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” y está siendo tramitada por la Unidad Funcional de Instrucción número 11.