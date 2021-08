La palabra de Tiziano y su padre, tras el salvaje asalto sufrido al ingresar a la escuela

Tiziano tiene 17 años, y este martes a la mañana, cuando ingresaba al colegio, fue asaltado brutalmente por motochorros, quienes le quitaron el celular tras golpearlo en la cabeza con un revólver en las escalinatas del establecimiento.

“Es la segunda vez que me pasa algo así, no me la esperaba. Estaba entrando al colegio y que pase eso fue muy shockeante”, declaró el joven.

“Todas las burbujas entran por 74 entre 2 y 3, el horario de ingreso es 7.20 y yo llegué 7.25, estaba todo abierto y no había nadie”, detalló, y contó que al sufrir el ataque “pegué un grito, salió la portera, y vinieron los directivos”.

No fue la primera vez

A Maxi, su papá, le avisaron sobre este hecho en su domicilio, ya que no le figuraban las llamadas telefónicas. “Me acerqué al establecimiento, lo vi golpeado y shockeado. Y cuando me enteré de que el robo fue en la escuela, imaginate como padre como se pone uno cuando le lastiman a un hijo”, señaló.

Asimismo, contó que en 2019 a Tiziano le fracturaron un diente dentro de las instalaciones del colegio, a la salida, y le dieron asistencia, “pero siendo una escuela privada, no hay un personal retirado de la Policía o del Servicio Penitenciario que pueda actuar ante un ilícito”. En este contexto, “uno duda de que entre un individuo y ponga un artefacto explosivo”.

El joven agredido explicó que en la escuela hay dos porteros, uno a la mañana y otro que ingresa al mediodía.

En cuanto a las autoridades de la escuela, su padre expresó: “Están a cargo de muchos menores, además de la propia seguridad de ellos, entonces no pueden justificarse diciendo que hay un solo portero, tienen que pedir asistencia del Estado, pero la Policía no puede poner un oficial en cada escuela”, reflexionó el papá del adolescente.

Y resaltó: “Pagamos una cuota y tenemos que buscar una solución para que esto no vuelva a pasar, a la mañana le robaron a otro chico en 3 y 75. Son gente que dan vueltas por las inmediaciones de las escuelas” con intención de robo.

Por último, su padre preguntó, indignado: “¿Nosotros tenemos que encerrarnos para que ellos salgan a la calle libres?”.

A pesar del gran susto, Tiziano dijo que mañana va a concurrir a clases, “por mis compañeros, porque me contaron que en el momento llegó la preceptora y les dijo que no salgan por las dudas. Prefiero ir y darles una explicación”.