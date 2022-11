“La Policía no hizo nada”: la bronca de la familia de la joven fallecida

Luego de conocerse la triste noticia de que el cuerpo encontrado en un descampado de 38 y 203 era el de Eliana Pacheco, tanto familiares como amigos y allegados se hicieron presentes en el lugar para dialogar con las autoridades y dejaron grandes críticas a la investigación.

“La Policía no hizo nada, no se movió, no hizo nada. No la buscaron y lo peor es que para ellos esto queda así. A ella se la llevaron”, dijo una amiga de la joven fallecida que se hizo presente en la escena donde ocurrió el macabro hallazgo.

Sin dar mayores declaraciones a la prensa, la familia decidió retirarse del lugar una vez confirmado que el cuerpo encontrado era el de la joven desaparecida y, en medio de un profundo dolor, no hicieron más que pedir el esclarecimiento del hecho.

Su novio contó que se iban a casar

Por su parte, la pareja de Eliana, quien está detenido en la Unidad penal 26 de Olmos, publicó en sus redes el acta del Registro Civil de la Provincia de Buenos Aires en la cual la pareja estaba citada el próximo 14 de diciembre a las 9.31 a la dependencia de Gobierno ubicada en 1 y 59 para realizar los trámites de matrimonio.

“Desde que te encontré me enamoré perdidamente de vos y hoy se lo digo al mundo entero. Te amo Eliana y prometo encontrarte, cumplir todas nuestras metas y amarte toda mi vida”, había escrito el joven horas antes de que se conociera que la chica estaba muerta.

Pedido de justicia

Asimismo, durante horas de la tarde de ayer se realizaron sendos pedidos de justicia tanto en pleno centro de La Plata, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, como así también en la zona de 44 y 161, barrio donde vivía Eliana.

En la primera de las manifestaciones mencionadas, una multitud concentró desde las 18 en Plaza Moreno, para dar una vuelta completa sobre la circunferencia del espacio verde y después dirigirse hasta 7 y 50, frente a Plaza San Martín, y donde continuaron con un fuerte reclamo de justicia.

La autopsia indicó una muerte violenta

De acuerdo a los resultados de la autopsia, que se llevó a cabo ayer a la tarde, Eliana Pacheco (24) fue asesinada, ya que la causal del deceso fue asfixia mecánica con obstrucción de las vías aéreas, señalaron fuentes oficiales.

De esta manera, una hipótesis que había comenzado a tomar fuerza, como una posible sobredosis de estupefacientes y descarte posterior del cuerpo en el lugar del hallazgo, quedó descartada. “Se trató de una muerte violenta”, señalaron las fuentes.

Debido al avanzado estado de descomposición, se desconoce todavía si sufrió un abuso sexual y para eso se enviaron muestras a laboratorio. También se indicó que la ropa que llevaba puesta no estaba rasgada y que los restos no presentaban heridas de arma blanca ni de fuego, mientras que poseía golpes en la cabeza pero no con la fuerza suficiente para matarla (no había hundimiento ni fractura de cráneo).

Eliana salió de su casa de 52 y 508 el domingo en un remís y a las 16 su familia perdió todo rastro. El miércoles las fuerzas de seguridad realizaron un rastrillaje en un descampado de 183 entre 47 y 49, donde la antena de telefonía celular registró por última vez la conexión de su teléfono. Otro grupo rastrilló la zona de 203 entre 38 y 39, donde ayer fue finalmente encontrado el cuerpo.

Veinticuatro horas antes del hallazgo la familia recibió un llamado donde les pedían que “no la busquen más”. Tras esto, se realizó un allanamiento en La Favela, pero no encontró ningún rastro.