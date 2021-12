Ladrón atacó salvajemente a un niño de 13 años que iba a la escuela en City Bell

La inseguridad en la ciudad de La Plata ya no da para más y ahora le tocó el turno a un niño que se estaba dirigiendo a un colegio de City Bell. Un delincuente no solo le quitó sus pertenencias, sino que también lo atropelló con el auto en el que iba y luego lo golpeó en la cabeza. Pese a la gravedad del asunto y a la denuncia radicada, las autoridades policiales no lograron dar con el implicado.

La víctima, de tan solo 13 años, fue abordada en 467 entre 14 B y 14 C, mientras iba a la escuela ubicada a unas cinco cuadras del lugar donde fue atacado. Eran las 7 de la mañana y en su camino se cruzó un VW Gol gris que venía de frente. De acuerdo al padre del niño, el conductor del vehículo llegó a rozarle la rueda delantera del rodado, por lo que el chico perdió la estabilidad.

Asustado, intentó correr de manera desesperada pero no pudo hacerlo, ya que el malviviente lo levantó del piso y le aplicó un golpe en la cabeza.

No conforme, le quitó la mochila en la que además de los útiles escolares guardaba una billetera con dinero. Con eso como botín, se subió al automóvil y se dio a la fuga. La secuencia fue advertida por un vecino, quien logró sacar parte de la patente.

El progenitor del damnificado también relató que su hijo “se asustó mucho porque, al ver al coche de frente y luego a un hombre correr hacia él, pensó que iban a secuestrarlo”. Su madre, en tanto, contó: “Por suerte mi hijo está bien, a pesar de haber sido golpeado por esta bestia. Está súper shockeado. Ya no se puede más (vivir así). El trauma que le quedó va a costar sacárselo. Como mamá agradezco a Dios que no haya resultado peor, porque pudo haber sido una tragedia”.

Si bien la mochila apareció por 28 y 450 con los útiles dentro, el malhechor se apoderó de la billetera con el poco efectivo que había.

Delincuente serial

Los vecinos de City Bell indicaron que aparentemente el mismo ladrón “le robó hace un mes y medio en Jorge Bell y 474 a dos señoras grandes que salieron a caminar, a las cinco de la tarde. Nos acercamos a la plaza donde está la policía (la Belgrano), pero ni las cámaras andaban. Son un desastre”.

Otro expuso que “también esa misma persona, hace un tiempo, intentó robarle a otro niño a la altura de la farmacia Altos de Golf. Se ve que su blanco son los nenes”.

Un tercero apuntó contra la Policía: “Tienen los datos, pero no tenemos noticias. No lo agarran porque no quieren. Mi marido está revisando las cámaras de seguridad en vez de ellos. Nadie hace nada, estamos en manos de inoperantes”.

Por último, un cuarto sentenció: “Lamentablemente la Policía hace todo lo posible para no encontrarlo. Nuestros hijos están totalmente desprotegidos”.