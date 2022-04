Ladrones se llevaron elementos de bronce de un edificio céntrico

Los robos en la ciudad de La Plata siguen su rumbo fijo sin que las autoridades policiales puedan hacer algo al respecto, pese a la queja y al profundo lamento vecinal. Ahora se conoció un nuevo atraco, esta vez en un edificio céntrico, donde los delincuentes se llevaron todos los elementos de bronce que encontraron a su paso.

Los portavoces consultados por diario Hoy señalaron que, en esta oportunidad, los malvivientes ingresaron a una edificación emplazada en 43 entre 11 y 12 alrededor de las 7 de la mañana de ayer.

Una vez adentro, se adueñaron con total impunidad de los picaportes de las puertas y los marcos de los buzones, aprovechando que todo eso es de bronce y pueden venderlo a buen precio en el mercado.

Lejos de tratarse de un caso aislado, los frentistas de la zona señalaron que ya se repitieron varios casos similares. Pero, pese a las denuncias y a la mediatización de los sucesos, los agentes de la Fuerza no solo no pueden capturar a los implicados sino que “ni siquiera actúan, hacen como que no pasa nada”, se resignó una de las víctimas.

A su vez, todos coincidieron en que se sienten profundamente “desprotegidos”.