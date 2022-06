Le robaron el perro y ofrece $30.000 de recompensa

Una mujer de la vecina localidad de Berisso está desesperada por recuperar a su pequeño perro, que fue robado por desalmados, y ofrece una recompensa para todo aquel que pueda aportar algún dato sobre su mascota.

Se llevaron al can de 5 años a plena luz del día, entre las 13:15 y 15:00 de la puerta de su domicilio, ubicado en la zona de las calles 18 y 174. Desde entonces no saben nada de él y ya no saben a quién recurrir para encontrarlo nuevamente.

Es por ello que decidió publicar una foto de Chase a través de las redes sociales para que los vecinos puedan ayudarla. “Nadie se imagina la angustia que estamos pasando”, remarcó la mujer, quien además añadió: “Es nuestra familia, escomo si fuera mi hijo”.

En el posteo, también señaló: “En casa lo esperamos todos los días, mi nene pregunta cuánto falta para encontrarlo y les aseguro que eso duele muchísimo”. Ya pasó muchísimo tiempo desde que la mascota fue robada por desconocidos, y todavía no pudieron obtener algún dato sobre dónde está, por lo que tristeza sigue creciendo.

Es por eso que los dueños decidieron ofrecer una recompensa por una suma de $30.000 para todo aquel que pueda brindar información sobre el pequeño perro, para así poder recuperarlo.