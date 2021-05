Llegó a su casa y se encontró con dos ladrones

Una vecina del barrio La Loma vivió un dramático momento cuando llegó a su casa de la zona de 37 y 29. Allí se encontró con que en el interior había dos delincuentes robándose todo lo que encontraban.



Según informaron voceros oficiales, la mujer de 61 años se topó con ambos maleantes cuando estaban a punto de retirarse de su domicilio. Todo sucedió durante horas de la tarde. Aparentemente, antes de escapar de la escena uno de los ladrones la amenazó para que no diera aviso a la Policía.



La damnificada aseguró que los malhechores se llevaron una notebook, dos teléfonos celulares y un reloj pulsera, además de otros elementos de valor. Si bien se realizó la denuncia en la comisaría Cuarta, al momento del cierre de esta edición no había pistas sobre los implicados, que permanecían prófugos.



Por su parte, un segundo hecho de inseguridad ocurrió a muy pocas calles de allí, más precisamente en un departamento ubicado en la zona de 51 y 22. Allí, autores desconocidos ingresaron al inmueble cuando la víctima no se encontraba y se llevaron dinero y objetos de valor, tras forzar un acceso en el tercer piso.



La víctima no descubrió lo sucedido hasta que un vecino se percató de que la puerta estaba violentada y la llamó por teléfono. Al regresar a su hogar, la damnificada se encontró con el faltante de los elementos antes mencionados y un gran revuelo en el interior.



Cabe mencionar que por este segundo incidente tampoco hay detenidos.