Lo asaltaron mientras dormía y le pusieron una bolsa en la cabeza

Una joven de 20 años sufrió un violento asalto en el interior de su vivienda, cuando fue sorprendido mientras dormía por delincuentes encapuchados que, además de amenazarlo, le colocaron una bolsa en la cabeza. Los malvivientes escaparon con dinero en efectivo y le dijeron al damnificado que alguien lo había entregado.

Todo sucedió en horas de la noche, ya entrada la madrugada, en una propiedad situada en la calle Charcas, cerca de la intersección con Weizman, en la zona sur de la localidad bonaerense de Morón. La víctima estaba descansando en su habitación, cuando de pronto despertó con dos sujetos que lo intimidaron.

Para poder entrar a la finca, los hampones barretearon la puerta del ingreso y posteriormente ingresaron al cuarto donde se encontraba el chico. Para controlar toda la situación, los malvivientes extrajeron un arma de fuego y le apuntaron directamente a la cabeza, al mismo tiempo que le exigían que les dijera dónde tenía guardado sus ahorros.

Según se supo luego, tras las declaraciones del joven, apenas lo despertaron, uno de los ladrones le confesó: “Te vendieron, dame todo y no hagas nada”. Acto seguido le pusieron una bolsa en la cabeza y le ordenaron que no los mire, aunque en todo momento le aseguraron que no le iban a hacer nada.

Aparentemente, los sospechosos contaban con algún dato en particular, debido a que no se llevaron ningún elemento de otros sectores de la vivienda. El botín estaba compuesto por dinero en efectivo, cuya suma no trascendió, pero se trata de una cifra en dólares, una computadora y varios teléfonos celulares que el damnificado comercializaba mediante internet.

Con todos esos objetos de valor, los delincuentes se dieron a la fuga perdiéndose entre las calles del barrio. Tras ello, la víctima realizó la denuncia ante la comisaría, pero poco se sabe sobre los hampones.