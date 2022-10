Los hinchas de Gimnasia golpeados están con “ataques de pánico” y “mucho miedo”

Kientras el fiscal Martín Almirón continúa con la investigación para determinar la cadena de responsabilidades en la muerte de César “Lolo” Regueiro y de decenas de heridos, a raíz de la represión de la Policía Bonaerense el pasado jueves en el Bosque, fuentes judiciales le comentaron a este medio que las víctimas están con “mucho miedo y ataques de pánico”.

“Nos reunimos con algunos porque muchos tienen miedo, encima esta con síntomas (insomnio, trastornos de ansiedad, etc)”, le dijo a este multimedio el abogado Christian Parodi, quien representa a varios de los que llamativamente fueron aprehendidos cuando Gimnasia jugaba contra Boca y que, a la vez, serían víctimas de los ataques injustificados por parte de la Fuerza.

Uno de los casos de mayor gravedad es el de una mujer que se cayó de la tribuna. “La señora está con estado de pánico, golpeada y encima atraviesa una enfermedad severa como es el cáncer. (Ella) está shockeada por la represión y los gases que no la dejaban respirar”, agregó el profesional.

Detenidos

El sábado pasado, por orden del juez Agustín Crispo, fueron detenidos el suspendido comisario Juan Manuel Gorbarán, jefe del operativo, y el oficial principal Fernando Falcón, el uniformado que le disparó e hirió con postas de goma al camarógrafo de TyC Sports, Fernando Rivero.

En el caso de Gorbarán, dijeron: “Está imputado de estrago causado por medio poderoso de destrucción con peligro común para la gente en concurso ideal con estrago causado por medio poderoso para la destrucción como causa inmediata de muerte de una persona”.

Por su parte, Falcón afronta cargos por “lesiones leves agravadas por el abuso de funciones de un personal policial”, según informó el Ministerio Público bonaerense. Al ser llevados a indagatoria ante Almirón, el comisario se negó a declarar, mientras que el otro uniformado alegó que disparó de manera indiscriminada para evitar más disturbios en las inmediaciones del estadio del Lobo.

Con referencia a las imágenes que captó la cámara de la víctima, el oficial remarcó que no vio hacia dónde disparaba. Por su parte, el camarógrafo declaró: “Yo estaba grabando la represión que estaba haciendo la Policía con la gente. Estaban tirando muchos balazos de goma. Este muchacho, que estaba reprimiendo, se dio vuelta y me vio, si fue a cinco metros. Me vio y me tiró, me dobló del dolor. Me tiró mal. No es que estaba a 10 metros, estaba casi al lado de él”.

Tanto Gorbarán como Falcón permanecen arrestados en la sede local de la Policía Federal, ubicada en calle 49, entre 15 y 16. Se espera que la antes de que se cumplan los 15 días de la detención de los policías, el fiscal le pida al juez que ordene la prisión preventiva para ambos.