Los Hornos: joven denunció que fue manoseada por un motociclista

Una joven vivió un momento desagradable mientras caminaba por las calles de Los Hornos, cuando un degenerado que iba en motocicleta la manoseó en plena vía pública. “Muy enojada con la poca seguridad, no se ve un patrullero. Cuanta ineptitud de parte de los policías cuando lo que tienen que hacer es proteger a los ciudadanos”, dijo indignada.

Sobre lo sucedido, la muchacha contó: “Iba caminado hasta 60 por 147; antes de llegar a la 59, cuando lo menos pensaba, pasa un hijo de p… en moto. Me tocó, me manoseó la cola y lo que más me da impotencia es que ni siquiera pude verle la cara”.

De igual forma aseguró que “tenía un chaleco inflable con rojo y blanco atrás”, aunque no pudo precisar mayores detalles. “Creí que estaba alerta pero ahora me doy cuenta que no basta con estar atenta, por dónde puedan ultrajarte lo van a hacer”, concluyó.

Al respecto, otra vecina aseguró que a su hija le sucedió lo mismo, aunque no se sabe si fue el mismo individuo. De más está decir que al momento no hay rastros sobre el sospechoso y se buscará analizar las cámaras de seguridad para poder determinar su identidad o paradero.