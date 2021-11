Los vecinos, contra la Policía tras el violento asalto a una anciana en Ringuelet: “Tardaron cuatro horas en venir”

Una anciana de 96 años ya sufrió dos robos en una semana en su casa de Ringuelet, pero en el último atraco simuló estar muerta para que los ladrones dejen de lastimarla y la Policía acudió cuatro horas después de realizado el llamado al 911. Por supuesto: cuando llegaron ya nada se sabía de los malvivientes.

La víctima descansaba la madrugada del domingo en su vivienda de 517 entre 8 y 9, cuando a las 4 fue sorprendida en su habitación por los delincuentes, que ganaron el interior tras forzar una puerta.

Uno de ellos se le abalanzó en la cama, le puso una rodilla en el estómago y la asfixió tapándole con las manos la nariz y la boca. Desesperada, ella fingió estar muerta y entonces los hampones, creyéndola en esa condición, se dedicaron a recorrer fríamente las instalaciones de la residencia. Así se apoderaron de los 20.000 pesos de la jubilación que ella acababa de cobrar, junto a unas joyas de oro que encontraron. Con el botín en su poder, se dieron a la fuga.

Como pudo, la damnificada se recuperó y le avisó tanto al 911 como a su hija, pero los agentes de la fuerza recién acudieron a la escena alrededor de las 8.30, sin poder dar, desde luego, con los implicados.

“No es casual que la Policía tarde en arribar al lugar del hecho: lo hacen adrede para darle tiempo a los ladrones a escapar. Trabajan juntos y se reparten el dinero”, denunció una residente de la zona, a la que calificó como “insegura, como toda la ciudad. Ya no se puede vivir, no se puede estar tranquilos acá. Menos cuando quienes tienen que defendernos no lo hacen”.

Insólitamente, se trató del segundo robo que sufrió la abuela en una semana, ya que días atrás le habían hecho exactamente lo mismo y con el mismo modus operandi. En esa oportunidad la despojaron de $80.000 que tenía como ahorros.

Por ninguno de los dos episodios hay personas detenidas, ni tampoco pistas para poder localizarlos.