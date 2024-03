Los vecinos de Villa Elvira hicieron el trabajo de la policía y capturaron a un ladrón

La situación de extrema inseguridad que se vive en la ciudad de La Plata es tan crítica que, cansados de la que las fuerzas policiales no den ningún tipo de respuestas, los vecinos comenzaron a actuar por su cuenta, capturando ellos mismos a los delincuentes y arriesgando así sus propias vidas. En las últimas horas, lograron dar con un peligroso ladrón que tenía en vilo a un barrio, a quien golpearon duramente antes de entregarlo a las autoridades.

El último incidente que protagonizó el caco fue en una casa de Villa Elvira, ubicada en la zona de las calles 19 y 98. Sabiendo que no iba a ser atrapado, ya que en las ocasiones anteriores nadie lo hizo, ingresó a un inmueble y se apoderó de una bordeadora, con la que escapó.

La mujer, dueña del lugar, al detectar el ilícito, no se puso en contacto con el 911 porque advertía que iba a ser una pérdida de tiempo, por lo que mandó el video de su cámara de seguridad al grupo de WhatsApp vecinal.

Robos todos los días

Con las imágenes del hampón grabadas en sus cabezas, los lugareños fueron a por él por las calles del barrio y no tardaron en encontrarlo. Estaba huyendo con el material sustraído por 602 y 17 de barrio Aeropuerto.

Una vez que lo alcanzaron lo insultaron y a continuación lo sometieron a una verdadera paliza, provocándole cortes en la cara, mientras el implicado (aparentemente menor de edad) se hacía el desentendido sobre lo que se lo acusaba, pese a que llevaba consigo parte del botín.

Sin embargo, los frentistas no tenían ninguna duda sobre su culpabilidad, y uno de ellos relató: “La vez pasada estaba dentro de un salón de fiestas robando, pero no lo agarraron. En esta oportunidad no zafó”.

Claro que debido a su edad y al delito consumado, no será mucho el tiempo que pase encerrado y, de esta manera, pronto volverá a las andanzas. “Esto de los asaltos bajo cualquier modalidad es cosa de todos los días, y lo más indignante es que la policía no da respuestas”, finalizaron.