Maniataron a una mujer y sus hijas para robarle

Una mujer de 31 años y sus dos hijas tuvieron que atravesar varios minutos de terror y angustia cuando al menos dos delincuentes ingresaron a su propiedad de la vecina localidad de Berisso. Al ganar el interior, los sujetos ataron a las niñas de tan solo 11 y 8 años y a su madre, y las encerraron en una habitación. Luego se dieron a la fuga con varios elementos de valor.



El hecho tuvo lugar durante las primeras horas de ayer, cerca de las 6 de la mañana, en una casa ubicada de calles 163 entre 19 y 20. La dueña de la propiedad estaba durmiendo tranquilamente, cuando se despertó por los ruidos que hicieron los ladrones, quienes ingresaron a la finca forzando una de las ventanas que da al exterior.



Una vez adentro, los malvivientes atacaron a la mujer y a sus dos hijas, las amenazaron con matarlas si no les daban el dinero que habían ido a buscar y las dejaron encerradas en una de las habitaciones. Mientras tanto, ambos individuos se dedicaron a recorrer los distintos rincones de la vivienda, rastreando objetos de valor para sustraer.



Fueron varios minutos de tensión, hasta que finalmente los hampones se dieron a la fuga con algunos ahorros que hallaron dentro del hogar, un televisor y demás pertenencias. Mientras los sujetos escapaban, la mujer y las menores continuaban adentro del cuarto en el que habían sido arrinconadas, y poco después un patrullero llegó hasta allí.



Cuando los efectivos policiales arribaron al lugar del hecho, los delincuentes ya habían huido con el botín y por lo tanto no pudieron capturarlos. En ese marco, los uniformados solicitaron la colaboración de los bomberos para poder rescatar a la propietaria y sus dos hijas, que continuaban encerradas en la habitación sin contacto con el afuera.



Las tres fueron liberadas, puestas a resguardo y a pesar del mal trago estaban sanas y salvas, sin heridas visibles. Por cuestiones personales, la mujer decidió no realizar la denuncia, aunque le tomaron declaración para dejar asentado el hecho y así buscar a los sospechosos que al cierre de esta edición continuaban prófugos.