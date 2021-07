Militar retirado asesinó de un tiro a su mujer y se suicidó

Un militar retirado de 83 años asesinó ayer de un balazo a su esposa de la misma edad y luego se mató de un tiro en la boca. Así, sucede otro femicidio seguido de suicidio que sacude, en este caso en particular, a varios de los habitantes del barrio porteño de Colegiales, según informaron fuentes policiales y judiciales. Claro que, lejos de tratarse de un episodio más enmarcado en la violencia de género, este cuenta con aristas que lo hacen único, ya que las víctimas habían sido asaltadas días atrás y perdieron absolutamente todos sus ahorros, cayendo en una profunda depresión.

El hecho ocurrió en un edificio ubicado en Ciudad de la Paz y Virrey Arredondo y fue descubierto por el hijo de 45 años del matrimonio. El hombre llegó al departamento de sus padres en horas de la mañana y encontró a los ancianos recostados en su cama matrimonial, con bajos signos vitales y heridas de armas de fuego.

De inmediato, se comunicó con el 911 y minutos después se hicieron presentes los efectivos de la comisaría vecinal 13C, que constataron la denuncia y convocaron a una ambulancia del SAME. Los paramédicos afirmaron que los implicados ya habían fallecido producto de las heridas.

Pronto acudieron a la escena los peritos de la Unidad Criminalística Móvil de la Policía de la Ciudad, quienes establecieron que la mujer yacía tendida sin vida con un disparo en el pecho, mientras que su marido tenía otro en la boca.

Hipótesis

Lo primero que advirtieron los detectives fue que en el lugar no se observaron signos de violencia o destrozos que indiquen la actuación de un tercero o que hayan sido víctimas de algún robo en la propiedad.

En ese sentido, gracias al testimonio de los vecinos, cobraron fuerza detalles que no fueron pasados por alto por los investigadores. El más trascendental indicó que los abuelos habían sido engañados dos semanas atrás por un grupo de delincuentes, quienes bajo la modalidad del “cuento del tío” lograron sacarles 15.000 dólares. “A partir de ese momento se derrumbaron y cayeron en una fuerte depresión”, indicó un frentista. Bajo esta mirada, no se descarta un posible pacto suicida, aunque hasta el cierre de esta edición no había sido hallada carta alguna o elemento contundente que oriente hacia ese camino.

El caso es investigado por el fiscal Santiago Vismara, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 2, quien de manera provisoria caratuló la causa como “muerte dudosa”. Asimismo, ordenó las correspondientes operaciones de autopsia a los cadáveres para determinar mecánica y data de los decesos.