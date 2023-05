Millonario robo en el Distribuidor Pedro Benoit

Los robos millonarios no se detienen en La Plata y en las últimas horas hubo que lamentar un nuevo suceso, que arruinó a un hombre y que hasta el cierre de esta edición se mantenía impune, según señalaron ayer fuentes policiales.

De acuerdo a los voceros consultados por Trama Urbana, todo ocurrió la tarde del martes en el Distribuidor Pedro Benoit emplazado en Tolosa, cuando la víctima descendió de una camioneta con una costosísima bicicleta, que sacó de la caja del vehículo. El rodado es un modelo Émonda SL 6 Disc Pro, la primera bicicleta de carretera de carbono de la familia que combina ruedas ligeras de carbono con un cuadro ligero, y su valor de mercado no baja de los cinco millones de pesos.

Cuando el damnificado se preparaba para comenzar con una nueva jornada de entrenamiento, fue abordado por dos malvivientes, quienes lo amenazaron, lo encañonaron y en cuestión de segundos le hicieron saber sus intenciones.

Impunidad

Sin pérdida de tiempo debido a que el lugar es un incesante ir y venir de vehículos, los ladrones le arrebataron el rodado, el casco y todo el equipamiento. Con el botín asegurado, se dieron a la fuga con rumbo desconocido, y al parecer a bordo de un auto, en el que posiblemente aguardaba un tercer hampón, oficiando de campana.

Desesperado, el perjudicado radicó la correspondiente denuncia, que recayó en la comisaría Sexta, con jurisdicción en la zona. Sin embargo, los agentes de la fuerza no lograron ubicar a los implicados, quienes se mantienen en la clandestinidad. Ahora, analizan las cámaras de seguridad de las inmediaciones, para ver si en alguna de ellas quedó registrado el atraco.

La víctima está convencida que no se trató de un asalto al voleo, sino que fue planificado y los ladrones sabían lo que se estaban llevando. Cree que no se trató de un suceso común, sino que estuvo dirigido por alguien que conoce de bicicletas, ya que el rodado sustraído no se consigue en cualquier lugar.

Debido a la forma aerodinámica de los tubos, los frenos de disco y la transmisión de alto rendimiento, los ciclistas la eligen por sobre otras, ya posee una gran capacidad de manejo y mucha velocidad.

Investiga lo ocurrido la Unidad Funcional de Instrucción número 9 de Autores Ignorados, con el fin de atrapar a los delincuentes y localizar a posibles testigos del hecho, que vuelve a dejar a la vista la tremenda inseguridad en la que viven los platenses.