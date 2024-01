Millonario robo en una casa de Los Hornos

Una familia platense sufrió el accionar delictivo cuando un grupo de hampones se coló en las últimas horas a su propiedad y se la desvalijó, además de apoderarse de al menos un millón de pesos, señalaron ayer fuentes policiales y judiciales consultadas por este multimedio.

Los ladrones ganaron el interior de un domicilio de Los Hornos, ubicado en la zona de las calles 64 y 133, en momentos en que no había nadie adentro, ya que los propietarios se habían ausentado. Con todo el tiempo del mundo y la situación bajo absoluto control, empezaron a recorrer cada ambiente buscando objetos que consideraran de valor.

Así hallaron, entre dólares y pesos, más de un millón de esta última moneda, que de inmediato se apoderaron de manera ilegítima.

Sin embargo, no se conformaron y continuaron registrando el lugar, adueñándose, de esta manera, de otros elementos de interés que sumaron al botín. “Se llevaron bijouterie, televisores y un celular”, enumeró un pesquisa con acceso a la causa, quien a su vez especificó que los intrusos permanecieron cerca de media hora en el inmueble, y después huyeron con rumbo desconocido. Hasta el cierre de esta edición permanecían prófugos y su identidad continúa siendo un verdadero misterio para los detectives que analizan la causa.

Para poder localizarlos, o al menos ir detrás de alguna pista certera, los numerarios de la comisaría Tercera, con jurisdicción en la zona, analizan diferentes cámaras de seguridad para ver si en alguna de ellas quedó registrado el accionar de los malhechores.

Los vecinos del barrio señalaron que no se ve un solo patrullero circulando por la zona, a la que calificaron como “liberada para la delincuencia”. Refirieron que los atracos en el último tiempo se multiplicaron sin que nadie haga nada al respecto. “Así no podemos seguir, se hace muy difícil vivir. Y lo peor es que la Policía no da respuestas ni soluciones y muchas veces ni siquiera obtenemos respuesta cuando llamamos al 911”.

Euros y dólares en City Bell

En tanto, en un suceso similar, un conjunto de delincuentes entró a una casa de 461 y Camino Centenario de City Bell, donde se apoderó de la plata que allí había y de otros elementos valiosos. Para poder ganar el interior, los malvivientes tuvieron que romper con alguna herramienta un alambre que cerca la propiedad. En total, robaron 500 dólares, 300 euros y un taladro.

Vecinos de Gorina, hartos de los robos denuncia pasividad policial

Los vecinos de la localidad platense de Gorina manifestaron su malestar debido a que, ante la enorme cantidad de robos que se repiten prácticamente jornada tras jornada, las autoridades policiales con jurisdicción en la zona brillan por su ausencia.

A través de los distintos grupos de WhatsApp del barrio, circuló que intentaron comunicarse con el personal a cargo de la subcomisaría con el objetivo de buscar soluciones a la problemática, pero lamentablemente no encontraron ninguna respuesta.

Al parecer, algunos de los frentistas señalaron que se sabe quiénes son los delincuentes que perpetraron asaltos en distintas modalidades, pero aun así notan que hay una pasividad asombrosa por parte de los uniformados que deberían patrullar las calles.

De esta forma, sienten que están a merced de los ladrones, a la vez que perciben una especia de complicada entre el sistema judicial y los hampones.