Misteriosa fuga de una menor: la encontraron viviendo con un indigente en Mar del Plata

Este martes por la mañana, casi dos meses después de su desaparición, fue encontrada una menor que había desaparecido por personal del Departamento de Investigaciones Especiales de la PFA, que depende de la Superintendencia de Investigaciones Federales.

Tras un intenso rastreo, la menor de 17 años fue encontrada a casi 430 kilómetros de la estación Chacarita del tren Urquiza, donde su madre la vio por última vez.

“Ella me pidió permiso para ir al baño y no volvió”, contó su madre a Crónica en ese entonces: “No sabemos si tomó el tren u otro transporte, no tenía teléfono celular”.

La menor fue encontrada en un rancho de la villa Evita de Mar del Plata junto a un indigente de 27 años oriundo de esa ciudad balnearia, un hombre con antecedentes menores por tenencia de estupefacientes a quien conoció en las calles de Buenos Aires.

La joven se habría fugado para alejarse de sus padres, en una posible situación de violencia familiar. Ahora, la menor se encuentra bajo la supervisión de un equipo de especialistas del Consejo del Niño porteño para analizar su situación.