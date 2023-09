Motochorros asaltaron a un hombre en Los Hornos

Nuevamente las calles de Los Hornos fueron el escenario de un asalto en plena vía pública, y esta vez le tocó el turno a un hombre que fue interceptado por al menos dos motochorros, quienes lo amenazaron utilizando un arma de fuego y lo despojaron de casi todos sus elementos personales.

De acuerdo a la información a la que accedió Trama Urbana, el damnificado fue abordado por los delincuentes mientras caminaba por la zona de 64 y 142. Según relató la pareja de la víctima, era dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta, quienes lo encañonaron y le exigieron que les entregara todas sus pertenencias.

Sin resistirse al atraco por temor a que puedan dispararle, el hombre les dio todo y, según lo que informó su novia, los malvivientes se alzaron con su mochila, en la que además tenía sus documentos, las llaves, auriculares y la billetera, en la que llevaba algo de dinero en efectivo. Con el botín, escaparon a gran velocidad a bordo del rodado, perdiéndose entre las calles del barrio.

Por último, la pareja del damnificado manifestó que debido al nerviosismo de la situación no pudo ver qué vestimenta tenían puesta, por lo que no logró brindar las características de los sospechosos. “Eran dos en moto y estaban armados. No tenían casco y fueron para el lado de 137 por 64”, concluyó la mujer.