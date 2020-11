Motochorros balearon a un hombre en Meridiano V

Las últimas horas del sábado estuvieron marcadas por la violencia, luego de que dos motochorros balearan a un hombre en la puerta de su casa en un aparente intento de robo. Ambos implicados lograron escapar, mientras que el damnificado se encuentra internado.

Según indicaron voceros oficiales a Trama Urbana, todo sucedió pasadas las 21 en la zona de 70 y 14, del barrio Meridiano V, cuando la víctima se encontraba en la vereda de su casa ya que habría salido para sacar la basura.



Sin embargo, en ese momento aparecieron dos individuos a bordo de una motocicleta e inmediatamente se abalanzaron sobre el hombre. Al ver la intención de los maleantes, el frentista intentó refugiarse dentro de su automóvil, el cual estaba estacionado en el lugar, pero fue en ese momento cuando uno de los delincuentes efectuó una serie de disparos y luego ambos se dieron a la fuga velozmente al ver sus planes frustrados.



No obstante, uno de los proyectiles impactó en el cuerpo del damnificado, quien quedó gravemente herido y fue asistido por otros de los vecinos que estaban allí y que presenciaron la brutal y salvaje secuencia. Al ver la seriedad de sus lesiones, quienes lo socorrieron decidieron no esperar la ambulancia y lo trasladaron en un auto particular hasta el Hospital San Martín.

La búsqueda



Una vez en el nosocomio, los médicos que lo atendieron constataron que tenía una herida de arma de fuego a la altura del pecho y, si bien primero trascendió que la bala había comprometido uno de sus pulmones, luego voceros indicaron que tenía una herida de arma con entrada y salida en un hombro.



Al cierre de esta edición, el hombre se encontraba internado en el Policlínico a la espera de su evolución y los profesionales de la salud trabajaban realizándole las respectivas curaciones.

Por su parte, personal policial llevó a cabo un operativo cerrojo en las inmediaciones, aunque hasta el momento no habían podido dar con los implicados y estos continuaban siendo intensamente buscados. Tomó intervención la comisaría Novena, la cual cuenta con jurisdicción en la zona y se mantuvo comunicación con la UFI en turno.



Asimismo, se estaba recabando el testimonio de vecinos y se analizaban las cámaras de seguridad de la zona, públicas y privadas, para poder establecer el paradero o la identidad de los autores del hecho, quienes escaparon del lugar sin robarse nada.