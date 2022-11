Muerte de Lolo Regueiro: pidieron que sea imputado el titular del Aprevide

Los abogados que representan a la familia de César “Lolo” Regueiro, el hincha de Gimnasia que falleció durante la represión de la Policía Bonaerense en el Bosque, le pidió al fiscal Juan Menucci que impute al titular del Aprevide, Eduardo Aparicio.

“Ha llegado a conocimiento de estos letrados, a raíz de las tareas de investigación realizadas por cuenta propia como así también de la información brindada por la familia Regueiro, con motivo de las movilizaciones vía redes sociales solicitando videos e información para el esclarecimiento de los hechos aquí investigados de que el señor Aparicio habría estado presente en el Estadio del ‘Lobo’ el día de los hechos, ocurridos el 6 de octubre de este año”, señaló Julián Rimada en el escrito.

En este sentido, el abogado explicó que se logró recolectar “notas periodísticas brindadas por el propio titular del Aprevide en diversos medios televisivos y radiales al día siguiente de los acontecimientos donde reconoce no solo su presencia en el lugar de los hechos, situándose allí, sino además afirma haber brindado directivas inherentes a su función al personal policial”.

Asimismo, el profesional cita las fuentes de las entrevistas que los medios radiales y televisivos le hicieron a Aparicio. En uno de ellos, el funcionario expresó: “Cuando empezó a caer al estadio y estaban los jugadores, y se estaba desarrollando el partido, directamente lo llamé al referí, conjuntamente con el delegado de la AFA, y decidí suspender el partido. Les pedí que fueran al vestuario y así fue”.

Con referencia a quién habría dado la orden de cerrar las puertas de ingreso y salida a la cancha, el titular del organismo contestó: “Si estas personas entraban, era una situación de desborde y peor todavía. Usted (le dice a un periodista) sabe muy bien que cuando la capacidad está al tope no se puede seguir entrando porque atenta sobre el espectador que está en el lugar. Entonces, es ahí donde se decidió, a través de la gente responsable, el cierre de las puertas porque me pareció que no podía ingresar nadie más. Había mucha gente afuera”.

La investigación

Ahora, el fiscal Juan Menucci deberá decidir si acepta el requerimiento de los abogados de la familia de la víctima e imputa a Aparicio, o si pide primero las copias originales de las entrevistas que dio el acusado en los distintos medios de comunicación.