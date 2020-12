Muerte de Renzo Villanueva: tras la absolución de los acusados, apelarán el fallo

Luego de que el TOC n°3 de La Plata ordenara un veredicto absolutorio para Diego Villanueva y su pareja, Rosa Martignoni –quienes habían llegado a juicio acusados por la muerte de Renzo Villanueva (7)-, los abogados de la madre del nene le adelantaron a diario Hoy que apelarán el fallo ante el Tribunal de Casación Bonaerense.



“Sin perjuicio de haber podido leer solo de forma superficial los fundamentos del veredicto absolutorio, y a pesar de que en estos días nos juntaremos todo el equipo de letrados a evaluar ciertas apreciaciones de los magistrados, afirmamos que estamos sorprendidos, para mal, con el fallo”, le dijo a este medio Gastón Nicocia, quien representa a Ángela Donato, mamá de Renzo. Se trata del niño con síndrome de Down que el 10 de octubre del 2017 cayó del séptimo piso de un edificio de 9, 56 y 57.



En este marco, el letrado –junto con sus colegas Romina Reynali y Mariano Carrillo- explicó: “Entre otras cuestiones, observamos que si bien consideran que el planteo del particular damnificado ha sido válido rechazando el pedido de la defensa, el veredicto se basa fundamentalmente en sostener que no se han podido probar hechos que puedan ser calificados ni como homicidio culposo ni como homicidio con dolo eventual”. Los jueces “sustentan esa afirmación en una valoración absurda -y muchas veces contradictoria- de los elementos, testimonios y constancias que se ventilaron en el debate”, indicó Nicocia.



Los fundamentos



“No se pudieron probar hechos que puedan ser calificados ni como homicidio culposo ni como homicidio con dolo directo o eventual”, sostuvo el juez del voto, Santiago Paolini, y al que adhirieron sus pares Andrés Vitali y Ernesto Domenech. La absolución había sido solicitada por sus abogados, Darío Saldaño y Juan José Barragán.



Para el magistrado, la noche en que ocurrió la muerte del menor, su madrastra “se hallaba abocada a concluir el traslado de objetos restantes de la mudanza realizada. El departamento ya se encontraba casi vacío, a excepción de un ventilador turbo y otras cosas que (la pareja) se encontraba trasladando. Una ventana del dormitorio principal había sido abierta por Martignoni para ventilar el inmueble que hacía días se encontraba cerrado y con olor a humedad. Ella también había sacado el ventilador y el ‘Pata-Pata’ que colocó debajo de la ventana para su traslado”.



“Renzo jugaba con su padre corriendo de habitación en habitación, escondiéndose en un placard. En ese contexto, mientras Villanueva jugaba a las escondidas con él, éste ingresó al dormitorio y observó cuando Renzo cayó desde la ventana hacia la zona de las cocheras internas del edificio”, detalló el juez. El mismo descartó los testimonios de Donato y de su hija, porque ninguna de ellas presenció la caída del niño.