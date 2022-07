Nuevos asaltos armados hicieron explotar a los vecinos de Los Hornos

Un nuevo robo callejero en Los Hornos, ahora contra una joven de 25 años, colmó la paciencia de los vecinos, quienes refieren vivir atemorizados. Apuntaron directamente contra la Policía por la falta de seguridad y patrullajes en la zona, que se convirtió en los últimos años en una de las más peligrosas de la ciudad de La Plata. Entraderas y escruches están a la orden del día, sin que nadie haga nada para solucionar el flagelo.

Por un lado, una mujer fue asaltada mientras caminaba por 58 y 153 por dos motochorros quienes, a punta de pistola, la amenazaron y le sacaron el celular y el dinero que tenía, para después darse a la fuga con rumbo desconocido. A su vez, un hombre fue sorprendido por cuatro encapuchados en 62 y 144, y lo obligaron a conducir hasta la casa de su madre, en 64 y 145, que desvalijaron.

En ninguno de los casos se logró dar con los implicados, lo que crispó todavía más a los frentistas de la localidad.

Uno de ellos dijo: “¿Cuál sería la solución? Yo no la veo. Nos pasamos de reunión en reunión y los que sufrimos somos nosotros, los trabajadores, todos los días. Estamos con el lazo en la garganta, corriendo, metiendo y los delincuentes están en todo momento, a toda hora, no duermen nunca. Me gustaría saber qué solución va a dar la comisaría Tercera (con jurisdicción en la zona)”.

Relatos en primera persona

“Habría que cortar las calles, avenidas, a ver si así nos dan bolilla porque realmente esto ya es inmensurable. No hay control de nada, los chorros están al acecho constantemente y la policía ni figura. Paran motos en la 31 pero por dentro de los barrios ni se ven parando ninguna, y eso que abundan”, relató otro y un tercero expuso: “Estamos al borde del colapso en materia de seguridad”.

Otro residente no dudó en criticar el trabajo de los numerarios de la seccional Tercera, que cambió al titular nuevamente en las últimas semanas: “El otro día fuimos con mi hija a intentar hacer una denuncia por un accidente, estuvimos dos horas en las cuales se reían, se miraban, charlaban, sacaban sus conclusiones. Unos nos las querían tomar, otros no y así pasaron dos horas, ignorados. Obviamente nos fuimos sin denuncia”.

“Tenemos que tomar medidas los vecinos, llamar ante cada persona en actitud sospechosa, estar más atentos a los movimientos del barrio”, relató otro. Por último, un lugareño resaltó: “Así estamos viviendo. A mí me treparon el paredón y me llevaron una bicicleta Vairo, fui a dejar la queja y me boludearon, como si fuéramos nosotros los delincuentes. Sin palabras”.

“Connivencia”

Este multimedio ya viene contando la problemática que se vive en Los Hornos pero, pese a que pasa el tiempo, las autoridades policiales no logran encontrarle una solución. Cambian o rotan permanentemente a los comisarios, pero el delito no se detiene.

“Nos molestan muchas cosas: el robo en sí, que nos maltraten cuando vamos a hacer la denuncia y que nunca, pero nunca, agarren a nadie. Porque asaltos hay en todos lados, pero acá llama la atención que nunca hay un detenido. Pareciera como si fuera a propósito”, había dicho semanas atrás un vecino ante Trama Urbana.

Tanto él, como otros, sostuvieron que “la zona está liberada” y no dudaron en aseverar que “hay una clara connivencia entre policías y delincuentes, por eso nunca agarran a nadie”.