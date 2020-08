Piden justicia por el joven asesinado en Ensenada

Familiares de Gonzalo Gillieri, el joven asesinado a golpes en Ensenada, protestaron en la puerta de la Fiscalía del Fuero Penal, en calle 8 entre 56 y 57, en reclamo de justicia por el crimen.

Denunciaron que el asesino se fue a Villa Gesell: “Estamos pidiendo la detención de este individuo, el cual quedó libre”, sostuvieron.

Por su parte, la hermana del muchacho asesinado agregó: “Quiero justicia, no puedo ver llorar a mi mamá todos los días. Al asesino no le importó nada. No fue una pelea, lo fue a matar y lo consiguió”, concluyó.

Cabe recordar que el crimen tuvo lugar el 27 de julio en el barrio UOM de Ensenada, cuando, por motivos a establecerse, Gillieri comenzó una pelea con un menor de 16 años. Este lo atacó con un fierro y le fracturó el cráneo. Si bien el damnificado fue llevado hasta el hospital, falleció a los pocos días debido a la gravedad de sus heridas.