Pidieron prisión preventiva para el acusado de degollar a su padre en Los Hornos

El fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta solicitó la prisión preventiva para Jorge Ricardo Merlo (24), acusado de haber asesinado a puñaladas a su padre, Ángel Osvaldo, entre la noche del 6 y la madrugada del 7 de octubre de 2020, en una vivienda ubicada en calle 67 entre 133 y 134, de Los Hornos.

Según el requerimiento del doctor, previo a ingresar al domicilio mencionado y “mediante la utilización de un arma blanca del tipo cuchilla y con claras intenciones de darle muerte, le asestó a su progenitor varios puntazos en su cuerpo, ocasionándole heridas cortantes profundas en el cuello, lesionando órganos vitales y vasos de esa zona.

Eso provocó en la víctima un shock ­hipovolémico y traumático irreversible, causando su deceso”, tras lo cual su hijo “se retiró del lugar”, detalló el representante del Ministerio Público.

En este sentido, para enviarle la solicitud a la jueza Marcela Garmendia, Condomí Alcorta valoró las pericias realizadas en el lugar del hecho, la autopsia al cuerpo, testimonios de personal policial, vecinos y familiares del perjudicado.

“Lo pinché y lo corté”

Una declaración clave fue la de una mujer, con quien el acusado se comunicó luego del suceso y, mediante un mensaje de Whatsapp, le dijo: “Maté a mi papá”, y luego le envió una foto de su padre tirado en el piso y cubierto de sangre.

Entonces, la testigo y un hombre fueron al encuentro de Jorge Merlo, a quien encontraron llorando, y no dejaba de repetir que él había sido el autor del parricidio. “Fui hasta la casa y le dije que era un viejo hijo de pu..., me tenía podrido. Primero lo pinché y después lo corté. Cuando me hacen enojar, sacan lo peor de mí. Ya está hecha la cag... No me miren diferente”, agregó el imputado por “homicidio agravado por el vínculo”, que prevé una pena de prisión perpetua.

Por su parte, otro hijo de la víctima comentó que su progenitor le había contado acerca de la amenaza de muerte que había sufrido por parte del parricida. En tanto, una hermana del acusado también comentó que su padre le había contado que “no se podía hablar con Jorge, porque enseguida lo quería boxear”.