Policías salvajes: atropellaron a un motociclista para identificarlo

Un verdadero escándalo sacude a la Policía, luego de que un patrullero perteneciente a la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), la fuerza especializada de la Policía bonaerense, quedara filmado por las cámaras de seguridad de un vecino mientras atropellaba a un joven que iba en moto en el barrio El Mercadito, de la localidad de Tolosa.

El hecho, que quedó registrado en una cámara vecinal de la zona, se inició cuando la víctima siguió de largo en un control porque, según sus palabras, no escuchó que le hubieran pedido que se detuviera. El damnificado continuó de largo con su camino y entonces comenzó a ser perseguido por un patrullero, persecución de la cual el muchacho nunca se había enterado.

Fue entonces que el conductor del patrullero no dudó en atropellarlo por atrás y hacerlo caer fuertemente contra el suelo, golpeando contra el cordón primero y después contra la cinta asfáltica. Si bien el impacto fue terrible y la víctima terminó en el piso, no se mató de milagro ya que al momento del choque no llevaba puesto el casco, sino que lo llevaba colgando en uno de sus brazos.

Según puede verse en la filmación, que fue captada por la cámara de seguridad de los vecinos, el muchacho iba a bordo de su motocicleta cuando un patrullero comenzó a seguirlo para identificarlo, pero como el joven no llegó a detenerse, los efectivos que iban al en la unidad decidieron embestirlo por detrás.

Inmediatamente los dos uniformados descendieron del móvil y lo obligaron a apoyarse sobre el capot para realizarle un cacheo e identificarlo, todo mientras el muchacho se quejaba del dolor. Cabe mencionar que trascendió que el joven sufrió fracturas en sus costillas, aunque otros señalaban que en realidad se había fisurado.

Al instante el damnificado llamó a su abogado tras ser identificado y los numerarios resolvieron irse del lugar. Sin embargo, se logró individualizarlos y posteriormente fueron desafectados de la fuerza.

Cabe mencionar que la explicación que dieron fuentes sobre lo ocurrido es que “identificaron al joven, pero no lo comunicaron a las autoridades”, lo que constituye una grave falta y que derivó en las sanciones correspondientes.

En el caso tomó intervención Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI). Además, se mantuvo comunicación con la fiscal Cecilia Corfield, que llevó a cabo las correspondientes diligencias.