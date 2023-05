Preocupación máxima por una ola de millonarios robos en La Plata

La inseguridad en la ciudad de La Plata ya no da para más y los robos se reproducen a diario, cada vez más violentos y con cuantiosos botines. Solo en lo que va del mes de mayo, se llevan sustraídos nada menos que 12 millones de pesos, que no fueron vueltos a ver por sus dueños. Asimismo, los implicados continúan prófugos, pese a la gravedad de los hechos.

Ya dejó de ser una racha negativa para convertirse en una realidad la cantidad de sucesos delictivos que azotan a la región, sin que la policía de la Provincia de Buenos Aires haga algo al respecto, más allá de cambiar de titulares en las comisarías y de cabeza de mando en la Jefatura Departamental La Plata, dirigida actualmente por Sebastián Perea, quien acumula varias críticas.

También llama la atención la desconfianza del vecino a la hora de dejar sus ahorros (en muchos casos de toda la vida) en una entidad bancaria o caja de seguridad. Prefieren esconderlos dentro de sus hogares, pero nada pueden hacer cuando una banda de forajidos interrumpe su tranquilidad con armas de fuego y violentas exigencias.

Casos

Solo en mayo, y teniendo en cuenta únicamente aquellos episodios que salieron publicados en medios de comunicación (por lo que la cifra es aún mayor por los casos que no obtuvieron trascendencia periodística), se robaron $11.650.000, los cuales no se recuperaron, así como tampoco se logró la captura de ninguno de los implicados.

El caso más grave por la magnitud del efectivo sustraído tuvo lugar el 15 del presente, cuando una jubilada de Meridiano V sufrió un cuento del tío y un par de hampones le sacaron los $2.300.000 que tenía ahorrados. Para cuando la víctima se dio cuenta que cayó en un engaño, ya era tarde.

En tanto, en el marco de una bestial entradera que tuvo lugar el día 6 en el casco urbano, tres delincuentes se alzaron con un millón y medio de pesos y huyeron, permaneciendo todavía en la clandestinidad. El mismo monto se encontró una organización delictiva que hizo de las suyas en un comercio de La Loma, el 15.

En otros dos escruches (en casas de Los Hornos y Melchor Romero) las pérdidas también fueron de medio millón en cada caso, el 16 y anteayer. En tanto, durante otra entradera, una pareja de jubilados fue sometida a torturas psicológicas y golpes de parte de los cacos que se metieron en su vivienda, de la que escaparon con $400.000. Se investiga si son los mismos que perpetraron un hecho similar el día 5 en Villa Elisa, donde se robaron $350.000.

Un mal que ya lleva un tiempo

Claro que no se trata de atracos aislados, sino de una sucesión de robos en casas a la que los agentes de la fuerza no pueden ponerle fin. Sin ir mucho más lejos, el 23 de abril dejaron en la ruina a una familia platense, a la que le robaron todos sus ahorros, los que guardaban en una caja fuerte en el country Grand Bell. Se habla de hasta dos millones de dólares robados. Actuaron dos hombres y una mujer que, pese a haber quedado registrados en cámaras de seguridad, permanecen prófugos.

Una semana después, a un jubilado de Tolosa le sacaron nada menos que 105 millones durante un asalto en Tolosa, y a una mujer de Villa Elvira la despojaron de $23.000.000 que tenía ahorrados. En tanto, durante un escruche a un comercio el 10 de abril, sujetos desconocidos se adueñaron de $8.000.000.

La Policía, lavándose las manos, les pide a los vecinos platenses que no dejen importantes sumas de dinero en sus domicilios, mientras que las víctimas los responsabilizan porque “son quienes tienen que traer seguridad a la sociedad. Ellos no están para aconsejar, están para detener a los delincuentes y la verdad es que no detienen a nadie. Hasta trabajan para ellos”.

Lo cierto es que pese a todos los cambios en las comisarías, el descontento de la gente sigue en alza, así como el delito y la impunidad.