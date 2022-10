Renunciaron casi todos los médicos y enfermeros del Mater Dei por falta de pago de sueldos

Roberta F. Juárez, actualmente exdirectora del Mater Dei y el doctor Jerónimo De Maestri y su colega Marcela Conle, renunciaron a sus cargos hace dos días, así como otros profesionales de la institución por falta de pago por su trabajo-

“Se nos adeuda desde hace meses, más de un millón de pesos. Los dueños no se hacen cargo de las deudas no tan solo con nosotros y no también con los enfermos, mucamas, farmacéutica. Ellos ignoran la citación y al pedirles que nos paguen obtenemos maltratos verbales, gritos”, dijeron los profesionales.

En este sentido, los mismos agregaron que esta situación “viene ocurriendo con todos los profesionales desde hace varias semanas. Y a los enfermeros los obligan a a asistir en dicha institución sin a ver ningún paciente. No tan solo eso también les adeuda meses de pago, se los conforman con 10.000 ó 15.000 pesos por semana, o a veces nada”.

En septiembre pasado, el Juzgado en lo Correccional Nº 2 confirmó la resolución del Ministerio de Salud bonaerense respecto de la clausura dictada a través de la Subsecretaría de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización para con el Instituto Mater Dei ubicado en calle 45 entre 13 y 14.