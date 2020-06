Roban materiales de construcción de una obra en Arana

Cerca de las 9 de la mañana de ayer, dos delincuentes ingresaron a una obra en construcción, ubicada en inmediaciones de 654 y 19, de la localidad de Arana, y se llevaron hierros, ladrillos y diversos materiales, según informaron fuentes policiales.

Fue una vecina la que dio aviso al grupo de Whatsapp del barrio, a través del cual fue notificado el comisario de la zona, luego de que viera a dos individuos sospechosos llegar en un Peugeot 504 bordó y, tras descender del mismo, meterse dentro de la propiedad y sustraer los elementos mencionados anteriormente.

Luego de cargar todo en el rodado, se dieron a la fuga velozmente por calle 20, pero la Policía ya había salido tras sus pasos. Después de una larga persecución, los malhechores fueron finalmente interceptados en la esquina de 4 y 604, cuando uno de los patrulleros le impidió el paso.

No obstante, cabe mencionar que a pesar de lo ocurrido los maleantes no fueron detenidos, sino que solamente quedaron identificados. Asimismo, el vehículo utilizado en el ilícito sí fue secuestrado, pero curiosamente no por el robo cometido, sino por no llevar los papeles correspondientes.