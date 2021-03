Robo en proceso y disparo en Villa Elisa: tras llamar al 911, la Policía tardó casi dos horas en llegar

Desesperados llamados de varias personas al 911 por un robo en proceso y por la detonación de un tiro no fueron suficientes para que la Policía actúe e impida, de esta manera, que los ladrones se salgan con la suya en un sector de Villa Elisa.

Esto fue un nuevo episodio de extrema inseguridad registrado en las últimas horas y que no tiene detenido alguno. Los agentes de la Fuerza tardaron casi dos horas en accionar y cuando se acercaron a la zona del hecho, claro, ya era tarde y nada se sabía de los hampones, lo que despertó la profunda ira de los vecinos.

“Nos causa indignación lo que pasó porque prácticamente todos llamamos al mismo tiempo”, relató una frentista, y añadió: “A mí me preguntaron diez veces lo mismo y yo desesperada les pedía que mandaran un patrullero y una ambulancia porque había oído un disparo”.

El incidente, otro más que marca la despiadada vulnerabilidad con la que viven los platenses, tuvo lugar la noche del lunes en las calles 418 entre 8 y 9, donde dos delincuentes armados ingresaron a un terreno y sorprendieron a un hombre. Los habitantes de la cuadra observaron lo que estaba pasando y se comunicaron uno detrás de otro con el servicio de emergencias 911, a la vez que hicieron sonar la alarma vecinal y cursaron la novedad en un grupo de Whats­app que tienen.

Ante el alboroto, los malvivientes decidieron acelerar el proceso delictivo y entonces, para amedrentar a la víctima, no dudaron en apretar el gatillo del arma que llevaban. “Dispararon en una ocasión pero por suerte no hirieron a nadie”, contó un vocero, y aseveró: “No tengo dudas que su intención era causar daño, lesionar al hombre”. Asustado, este les entregó finalmente su billetera con dinero dentro, su celular y otros elementos de valor, por lo que los malhechores se dieron a la fuga, con rumbo desconocido y bajo los gritos de los vecinos, que les pedían que por favor no lastimaran a nadie.

Frentistas indignados

Pese a los reiterados llamados, agentes de la Fuerza recién se hicieron presentes “una hora y media después”, lo cual es gravísimo por el hecho en sí pero también porque “el área se volvió complicada en el último tiempo y ellos lo saben. Después se enojan cuando les decimos que liberan la zona, pero cómo no vamos a pensar eso si no responden a una emergencia?”, se indignó otro frentista.