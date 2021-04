Salvaje robo a un ciclista

Por el simple robo de una bicicleta, un joven fue atacado ayer en City Bell a patadas por dos motochorros, que se salieron con la suya y permanecen prófugos.



El nuevo incidente de inseguridad en la localidad de la zona Norte platense tuvo lugar en las calles Alvear y 18, cuando la víctima circulaba en su rodado y fue abordado por los ladrones. Lo tiraron del vehículo y se lo quitaron, para después escapar.



“¿Por qué la Policía no para e identifica a quienes van de a dos en motos, que por lo general no tienen papeles y andan armados?”, se preguntó una vecina. Otro le respondió: “Yo creo que es adrede.



Hacen la vista gorda, es terrible”. A su vez, también se manifestaron otros lugareños: “Paran a los giles pero pasa el elefante por delante y se tapan los ojos”, dijo uno. “Todos los comisarios de los últimos 20 años de City Bell están sumariados, no se salva ni uno”, afirmaron. “Ellos saben quiénes roban, los conocen muy bien y le dije al anterior titular en una reunión que ellos conocen a todas las banditas que existen por acá. Me respondió que si tengo pruebas las muestre, y ahí me di cuenta que la idea es la protección al delincuente”, concluyeron.