Se refuerza la hipótesis de asesinato y encubrimiento policial

Con el avance de la investigación por la desaparición y muerte de Evelyn Antonella Herrera (17), surgieron nuevas pistas que pusieron el acento sobre una posible maniobra policial para encubrir el crimen. La adolescente fue vista por última vez el 18 de septiembre de 2015 y fue encontrada sin vida y desfigurada dos semanas después en un cañaveral de calle 12 y Costanera, en Berisso.



Uno de los datos llamativos del caso fue que “la pasaron a buscar a la tía de Evelyn y la llevaron en un auto particular con unos policías de civil, supuestamente por orden de quien estaba a cargo del operativo desde la comisaría Primera de Berisso, y la dejaron en la casa de uno de los sospechados. Al día siguiente, en esa vivienda es donde se encontró el celular” de la víctima, le contó a diario Hoy el abogado de la familia de la chica, Dante Calderón.



Ante esa circunstancia, pidió “el libro de guardia de los oficiales que trabajaron ese día, pero el mismo se perdió; eso confirma y enervan las situaciones y la duda, y no se sabe quiénes son los uniformados que estuvieron en la dependencia ni por qué llevaron a la tía de Evelyn ahí”. En este sentido, el letrado comentó que seguirá “insistiendo para poder dar con ellos, y se tendrá que citar al titular de la comisaría y a la persona que estaba en (el área de) Archivo”.



Según el escrito al que accedió este multimedio, ante la consulta de si dicha dependencia “posee el libro de guardia correspondiente al periodo entre el día 19 al 23 de septiembre del 2015, realizando una compulsa revisión en la Oficina de Archivo, me informa que no se encontraría el libro de guardia solicitado”, y que en el lugar faltaban varios libros, incluyendo el solicitado.



Por otra parte, Calderón explicó que le solicitó al servicio meteorológico un informe sobre cómo estaba el clima los días que la joven estuvo desaparecida. “Sostenemos que el cuerpo se encontró habiendo llovido el día anterior 0,25 milímetros; eso está confirmado. Eso voy a remitir a Gendarmería para que me den una data de muerte específica y podamos empezar a manejar nuevas hipótesis, como si al cuerpo lo plantaron, cuánto tiempo, etc.”, agregó el letrado.



La causa estuvo en manos del fiscal Marcelo Martini hasta que fue archivada en 2016, pero Calderón y Asistencia a la Víctima lograron reabrirla en 2018 y el caso empezó a ser investigado por Ana Medina, de la UFI 1. En los últimos meses se dio a conocer un informe de Gendarmería Nacional, en el cual se descartó el suicidio que siempre quiso imponer la Policía.