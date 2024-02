Se escapó de un instituto platense el autor de uno de los crímenes más brutales de 2023

Un adolescente de 16 años, que había sido detenido en noviembre acusado de matar a balazos en Merlo a un exfutbolista de las divisiones juveniles de Midland, se fugó de un instituto de menores de nuestra ciudad.

El único imputado por el asesinato de Tomás Sánchez (18) escapó el viernes durante el almuerzo del mediodía del Instituto Cerrado de Menores “Eva Perón”, ubicado en la intersección de las calles 520 y 226 de Abasto, cuando ingresaba un carro con comida al lugar.

Ante esto, el fiscal del Fuero de Responsabilidad 1 de Merlo, Guillermo Rodríguez Rey, solicitó un allanamiento en uno de los últimos domicilios que frecuentaba el menor antes de ser detenido.

Por su parte, la mamá de la víctima, Mariángeles Alderete, contó que se enteró del suceso en la noche del sábado por un mensaje que recibió a través de Instagram. “Ni el fiscal sabía que este muchacho se había fugado. No puede ser que nosotros seamos los que estemos atrás averiguando qué se hace o qué no”, reclamó. “Hace dos días el tipo ya estaba caminando por la calle y no sabíamos nada. No se fugó un perrito o un gatito, se fugó un asesino”, agregó.

Reveló tener “miedo” porque recibió una serie de amenazas provenientes de un perfil falso de Instagram y advirtió que durante las últimas horas le llegó información que le indicaba que el prófugo “merodeaba” los alrededores de la casa de la familia Sánchez.

“La amenaza decía que nos iban a venir a buscar uno por uno. Lo que más deseo es que lo encuentren, no estoy tranquila. Con mi familia no pudimos dormir”, admitió Mariángeles, quien tras las amenazas recibió custodia policial para prevenir un posible atentado contra su vida.

El asesinato

El homicidio de Tomás se produjo a la 1 del 29 de octubre de 2023, cuando el joven se encontraba junto a un grupo de amigos y su novia en un parque conocido como Cancha de Patos.

Las cámaras de seguridad del lugar registraron el momento en el que un grupo de muchachos a bordo de al menos nueve ciclomotores pasó cerca de Sánchez, que se encontraba a pie, y sus tripulantes lo increparon luego de un intercambio de miradas. Tras ello, uno de los motociclistas descendió de su rodado y comenzó una pelea a golpes de puño con el damnificado. En ese contexto, otro de los motociclistas sacó un arma y le dio dos balazos en el abdomen, matándolo en el acto.