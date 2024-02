Explosión y pánico en Meridiano V

Momentos de extrema tensión se vivieron en la mañana del domingo, cuando se incendió, y luego explotó, un auto en el conocido barrio Meridiano V, algo que asustó a todos los vecinos. Asimismo, se informó que uno de los socorristas resultó lesionado.

Voceros oficiales le detallaron a Trama Urbana que todo inició cuando un automóvil que estaba estacionado sobre la vereda, más precisamente en la esquina de 16 y 69, comenzó a arder alrededor de las 7.

Cabe mencionar que al lugar llegaron dos dotaciones de bomberos, que lograron apagar las llamas después de un intenso trabajo. Horas después se supo que el responsable fue un sujeto, el cual incendió de manera intencional el coche y que además había quemado otros autos en el centro.

A los pocos segundos de prenderse fuego sucedió lo que todos temían: el tanque de GNC explotó y esto generó una fuerte onda expansiva. “Se escuchó una explosión grande en el barrio, cerca de casa. Explotó un auto y los vecinos nos quedamos preocupados”, detalló un testigo en diálogo con la prensa.

Fue en ese instante que llegaron los bomberos y comenzaron a trabajar de inmediato para contener las llamas, atentos por si volvía a producirse otra detonación, proveniente de los gases o líquidos combustibles del vehículo.

En efecto, eso fue lo que sucedió y una segunda onda expansiva afectó a uno de los socorristas y además produjo daños en las ventanas cercanas, aunque lograron contenerlo. “Ya son seis los autos quemados en Meridiano V. Siempre es por la misma zona, a pocas cuadras uno del otro”, agregó otro frentista.

Cabe mencionar que por el hecho un bombero resultó herido y tuvo que ser atendido por una ambulancia del SAME, aunque se informó que no fue necesario su traslado a un hospital debido a que sus lesiones no representaban un peligro para su integridad física.