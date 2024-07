Sigue el misterio: nuevas pruebas indicarían que Loan fue atropellado

Una de las ruedas de la camioneta del matrimonio detenido dio positivo de luminol y ahora investigan si la sangre hallada pertenece a Loan Danilo Peña, informaron ayer fuentes oficiales con acceso a la investigación.

Los voceros explicaron que los rastros se encontraron en la rueda derecha y además detallaron que en las nuevas pericias se hallaron manchas hemáticas. Los peritos ahora también investigan el paragolpes y el guardabarros del vehículo, ya que se observó que está hundido y tiene “adherencia de sustancias rojas” que aún están en análisis. “Hay pintura desprendida”, incluyeron en el resultado los expertos.

A su vez, se encontraron dos pelos en la parte trasera y en la caja de la camioneta, que serán cotejados con el ADN que enviaron José Peña y María Noguera, padres del menor desaparecido desde el 13 de junio. Si los estudios comprueban que se trata de sangre suya, la hipótesis del accidente de tránsito declarado por Laudelina toma fuerza.

Los peritajes en la camioneta y el auto de la exfuncionaria y el ex de la Armada se realizaron este último domingo luego de un pedido de la Justicia Federal. Esto se debe a que la causa pasó a foja cero, sumado a que Laudelina declaró que el matrimonio atropelló a Loan, lo enterró y le entregó una zapatilla para que la plante.

¿Coartada?

En otro orden, el abogado de Caillava y Pérez presentó dos informes médicos que demuestran lo que el matrimonio hizo en Corrientes el viernes 14 de junio, día después de la desaparición de Loan. Dicho viaje fue autorizado por el excomisario, Walter Maciel.

Ernesto González envió a la Justicia Federal dos documentos médicos que indican que la pareja fue a un laboratorio para un estudio de sangre y luego a una ginecóloga en Corrientes.

La primera constancia es de fines de mayo, en el que señala que ella fue a hacerse un laboratorio clínico y bacteriológico a un centro ubicado en la calle San Martín 1474, correlativo al problema de salud que manifestó que padece.

El segundo informe es del viernes 14 de junio donde una doctora, especialista en fertilidad y tocoginecología, le receta un medicamento que sirve para “el mantenimiento de las concentraciones normales de colesterol LDL en sangre”. En la parte inferior del documento señala que el diagnóstico médico es “estados asociados con menopausia artificial”.

“Homicidio”

Por su parte, uno de los defensores de la familia de Loan, Fabián Améndola, sostuvo que “el abogado de Laudelina tiene relaciones con el Gobernador de Corrientes”, y que haber llevado a la mujer a un hotel de la ciudad “es un movimiento extraño”.

El integrante del equipo de abogados de Fernando Burlando hizo referencia a la relación de la foto en la que se los ve juntos a Gustavo Valdés y José Codazzi.

Acerca de la declaración de la mujer ante un fiscal provincial, el abogado remarcó que “parece una coartada inverosímil”, ya que “el accidente del que habla habría ocurrido en una calle donde es imposible que suceda porque es de tierra y no se puede circular a gran velocidad”.

También recalcó que “el análisis de los teléfonos nos va a permitir avanzar un poco más en la causa”, y Burlando dijo que, de comprobarse que efectivamente el nene fue atropellado, “no se trataría de un accidente, sino de un homicidio”.

La palabra del fiscal

Por último, quien también habló fue el fiscal provincial que le tomó la denuncia y testimonio a Ladeulina, y dijo que solo cumplió “con sus obligaciones”, y que nunca buscó entrometerse en una causa “tan compleja”.

Se trata de Gustavo Roubineau, quien no tiene interferencia en la causa y en ese momento no transfirió la denuncia al fuero federal. Frente a este escenario, el testimonio de la mujer, donde sostuvo que el matrimonio detenido atropelló y enterró el cuerpo del menor, no es válida en la causa, ya que todavía la Justicia federal no la citó para que reafirme sus dichos.

“Nosotros somos los que tenemos que abrir las puertas para que los ciudadanos puedan denunciar hechos que ellos consideran que tienen que ser investigados por la Justicia Penal. Esa principal obligación es la que motivó todo este movimiento, esta actuación y también relacionado con, obviamente, con la trascendencia que podría tener en relación al caso Loan”, indicó Roubineau. Y agregó: “No podía sugerirle que vaya a otro fuero porque yo tengo que recibirle la denuncia, impuesto después del contenido, una vez que el acto se produce”.