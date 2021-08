Sigue la conmoción por la muerte de un vecino apuñalado durante un robo

La ciudad no sale de la conmoción luego de que se diera a conocer la triste noticia del fallecimiento de Mariano Boschi, el hombre de 43 años apuñalado por delincuentes durante un intento de robo en 42 y 151.

Tal como informó diario Hoy, todo sucedió el pasado lunes, cuando la víctima se encontraba estacionando su camioneta en la puerta de su vivienda. En ese momento, los ladrones llegaron al lugar, lo sorprendieron y, a punta de pistola, lo amenazaron para sustraerle el rodado. Al resistirse al asalto, los malvivientes comenzaron a golpearlo y luego le provocaron un puntazo en el brazo, otro en la espalda y el último en la pierna.

Testigos del hecho llamaron al 911 y el personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) llegó rápidamente al lugar y trasladó al hombre malherido al hospital Italiano, ubicado en 51 entre 29 y 30.

Mariano Boschi tenía 43 años y permaneció internado durante cuatro días en el nosocomio local. A pesar del esfuerzo de los médicos, en las últimas horas se conoció la triste noticia de su fallecimiento, producto de la gravedad de las puñaladas, una de las cuales le había perforado parte del pulmón, según informaron fuentes del caso.

Por el hecho no hay detenidos hasta el momento. Tras el suceso, personal policial actuó de oficio y se abrió una causa por “robo en grado de tentativa y lesiones”, caso en el que interviene la UFI n°15, que tiene como titular a la doctora Cecilia Corfield.

El recuerdo de sus compañeros y el pedido de justicia

Mariano trabajaba en el ministerio de Desarrollo Social, donde era responsable de la carga de datos en el Programa Barrios Bonaerenses y delegado dentro de la junta interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). En ese contexto, sus compañeros lo recordaron y le escribieron un sentido mensaje de despedida.

“Con mucha tristeza despedimos a Mariano. Excelente compañero, siempre dispuesto a dar una mano a esas miles de personas y organizaciones que no se encontraban con el alta cuando se acercaba la fecha de pago. Seguro algunos ni se enteraban pero, en el área, les pasaba ese dato tan importante para las familias que dependían y dependen del plan, para que puedan comer”, manifestaron en las redes. “Siempre estarás en nuestra memoria y en nuestros corazones, Mariano”, agregaron.

Por su parte, una amiga de la víctima expresó su pedido de justicia: “Que la muerte de Mariano no quede impune, para que no sea un número más en una estadística. Se llevaron a un ser increíble. No podemos vivir como una ruleta rusa, te quitan la vida por nada”.