Sin escrúpulos: robaron en el Banco Alimentario de La Plata

Al menos dos delincuentes ingresaron a robar el pasado sábado al Banco (ubicado en 65 entre 124 y 125) y escaparon con diferentes objetos de valor.



Los ladrones entraron al lugar tras barretear un portón de metal cuando no había nadie, entre las 6 y las 6.30. Por fortuna, no se llevaron la comida que había, sino un microondas, una cafetera, una computadora y elementos de informática.



La institución asiste a 140 comedores de la región y, se estima, que a más de 25.000 personas. Aunque se ve el accionar de los implicados en una cámara de seguridad, hasta el momento no fueron capturados.