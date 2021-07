Un adolescente prendido fuego en Villa Elvira pelea por su vida

Un adolescente pelea por su vida luego de haber terminado con el 35% de su cuerpo quemado tras un confuso incidente que tuvo lugar en Villa Elvira, informaron ayer fuentes policiales.

Si bien la versión oficial que manejan los encargados de la seguridad indica que se trató de una tentativa de suicidio, la familia del menor de 16 años implicado denunció que su abuelastro intentó matarlo luego de haberlo drogado.

Calificados voceros de la Fuerza le contaron a Trama Urbana que el episodio se materializó en una vivienda de 92 entre 1 y 2, donde se encontraba Lautaro junto a su tía (la dueña de la vivienda) y a su hermana de 14 años. Esta última habría dicho que la primera le facilitó una bolsa con drogas y posterior a ello el chico “se roció con nafta en una habitación y se prendió fuego”.

Lo cierto es que el chico fue trasladado de urgencia en una ambulancia hasta el hospital Rossi, donde le quisieron hacer un hisopado y lo terminaron bajando de la unidad. Lo llevaron entonces al de Niños, donde lo asistieron.

Entró en coma y lo derivaron por último al policlínico San Martín. Allí, los encargados de la guardia lo sometieron a una intervención quirúrgica debido a la gravedad de las lesiones y tras ello le dieron intervención a la Policía.

Al anoticiarse del suceso, los uniformados pusieron al tanto a la fiscalía penal en turno, donde se abrió una causa inicial por “tentativa de suicidio” y el titular ordenó diferentes pericias y diligencias para establecer de manera fehaciente qué ocurrió.

Problemas barriales

La madre de Lautaro le contó a los detectives que su hijo “sufría de adiciones y tenía un conflicto con dos hombres del barrio, a quienes conoce por los apodos de “El Flaco” y “Gabi”, y que estos lo agredieron físicamente”, aseveró un portavoz.

Sin embargo, su progenitora descree de la teoría del suicidio y apunta al abuelo no biológico del chico, a quien se lo conoce como “Tortuga”. La mujer, de 33 años, relató que su hijo lo “nombró y era la única persona mayor que estaba presente (en el momento del siniestro). Él lo prendió fuego. Tiene problemas con las drogas y lo culpaban a Lautaro”. Para que no queden dudas de su opinión, sentenció: “Lo drogaron y lo prendieron fuego adentro de una pieza y ahora está peleando por su vida”, para agregar, indignada, que pese a eso no hay detenidos en la causa.

Para finalizar, dijo que el adolescente venía viviendo con ella en su domicilio de 94 entre 10 y 11, pero terminó yéndose del barrio por miedo, ya que a ella la habían amenazado conque iban a prenderle fuego la casa e iban a lastimarle a su otra hija. Entonces, por temor, se mudó momentáneamente a lo de sus tíos, donde se desató la tragedia.

Mientras tanto, el chico permanece internado en grave estado, intubado y sin evolución alguna desde su ingreso al centro médico.